大宇x伊藤潤二恐怖遊戲登場　第一人稱懸疑打造噩夢迷宮

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊再推重磅級IP合作作品，公布全新第一人稱恐怖新作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，於Steam商店頁釋出遊戲畫面，讓粉絲先睹為快。延續大宇資訊對懸疑與恐怖題材的深耕，這次攜手日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，將其動畫作品《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》改編為沉浸式遊戲，融合伊藤潤二獨特的詭異畫風與心理驚悚敘事，玩家將進入一場由恐懼、混亂與執念交織而成的噩夢迷宮，親身體驗伊藤潤二式的驚恐世界。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》以詭譎異象與心理驚悚為主軸，故事發生在一棟與世隔絕的神祕洋樓中。一名失憶的大學生於洋樓中甦醒，手中僅剩殘破的手機與模糊的記憶，試圖拼湊出離開的方法。

隨著探索深入，不明的恐怖異象接連現身，這不只是單純的靈異事件，更像是精心設下的囚禁遊戲……他們所尋找的真相，真的是解脫的出口?還是惡夢的深淵?真相，將由你親自揭開。

開發團隊表示，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》主打「無處可逃」的壓迫式恐怖體驗，結合幻覺錯亂、無限輪迴的窒息感，以及對人性扭曲的描寫，將伊藤式經典元素推向極致，帶領玩家在錯綜複雜的敘事中直面最深層的恐懼與內心黑暗。Steam 商店頁面已正式上線，誠摯邀請玩家將《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》加入願望清單，並關注官方社群平台，搶先掌握遊戲最新情報、開發花絮與後續活動。