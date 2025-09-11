ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不二糕餅揭露仿冒官方粉專　呼籲民眾不要提供個資防受騙

▲台中排隊名店不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

▲不二糕餅揭露仿冒官方粉專，呼籲民眾不要受騙。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

距離中秋節愈來愈近，不少民眾也開始預購各種禮盒與蛋黃酥，不過台中名店「不二糕餅」今日公告，發現有不良業者以仿冒不二糕餅官方粉專，進行商品販售行為，呼籲大家不要主動提供個資，如有任何疑慮，請先截圖私訊官方社群詢問。

▲不二糕餅官方公告。（圖／取自不二糕餅官方粉專）

不二糕餅今日公告，近日發現有第三方平台以仿冒不二糕餅官方粉專，進行商品販售行為，特別澄清沒有授權品牌LOGO與商品照，也沒有在其他任何平台有蛋黃酥等產品販售動作。對於非不二糕餅官方公告的不明網路訊息，也請民眾不要主動提供個資，不要點入連結購買，如有任何疑慮，請先截圖私訊不二糕餅官方社群詢問。

▲不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

此外，台中不二糕餅明天起至10月5日快閃遠百信義A13，而高雄夢時代快閃時間則是9月17日至10月5日。不二糕餅表示，快閃櫃蛋黃酥每日都是從台中門市新鮮直送，數量有限，每人每日限購5盒購買，販售商品包括蛋黃酥（12入900元、6入450元）、大月綜（6入蛋黃酥+6入檸月酥，820元）、茶蛋組（6入蛋黃酥+8入茶鳳黃，820元）。

▲彰化不二坊9/14起連休19天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，彰化不二坊8月23日起開放中秋節訂單預約，8月29日公告訂單已滿，中秋節前將不再受理訂購。業者日前宣布，9月14日至10月2日門市暫停販售（休息19天），10月3日至10月6日恢復門市販售。已完成電話預購訂單顧客，請依照預定的時間至門市取貨，請敲鐵捲門，並告知取貨人姓名、電話和取貨數量。

關鍵字：美食雲不二糕餅仿冒官方粉專詐騙

