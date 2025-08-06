爆料者搶曝PS6資訊：效能強三倍、售價不變　還搭配新掌機

記者楊智仁／綜合報導

關於 Sony 次世代主機 PlayStation 6（PS6）的傳聞近期再度升溫，一則新爆料指出，PS6 將帶來顯著效能提升，同時保留 PS5 當初的上市價格 £395（ 約新台幣 1.6 萬元 ）。此消息來自科技 YouTuber「Moore’s Law is Dead」，他援引據稱是 AMD 於 2023 年與 Sony 分享的內部簡報內容。

雖然 Sony 尚未對此發表任何官方評論，但根據該爆料 PS6 的 3D 渲染能力效能可能是 PS5 的三倍、PS5 Pro 的兩倍左右。爆料中還提到，Sony 正試圖降低耗電量並使用成本效益更高的元件，使 PS6 能在維持高效能的同時，推出時仍保持與 PS5 相同的 £395 售價，預計將支援向下相容，可遊玩 PS4 與 PS5 的遊戲，讓其成為 PlayStation 生態系中的多功能接班者。

根據影片指出，Sony 可能在 2027 年中開始生產 PS6，預計發售時程落在 2027 年秋季至 2028 年初。不過 YouTuber 也提醒，這些資訊可能因時間而有所變動，最初規格可能已經調整。除了主機外 Sony 也被傳正在開發一款搭配 PS6 的隨身掌機，將配備 microSD 插槽、M.2 SSD 擴充功能、觸控螢幕、震動回饋、雙麥克風，以及可支援視訊輸出的 USB-C 端口。性能方面，這款 PS6 掌機據說將對標 ROG Ally X，價格落在 £315 至 £395（ 約新台幣1.3萬～1.6萬元 ）區間。當然這些仍只是傳聞，更多確切資訊仍等待官方公告。