寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」　執行長：這輩子絕不讓人看到

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》全球熱銷多年，不過該 IP 在初登美國市場前曾面臨文化改造重大風險，根據外媒近期挖掘出的舊訪談，寶可夢公司社長石原恆和曾回憶，當年任天堂美國在進行在地化時，曾提出一版將皮卡丘設計成「擬人化虎斑貓、並長出胸部」的驚人構想。

▼寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」。（圖／翻攝自寶可夢YT）

這段訪談發生於《寶可夢 金／銀》時期，石原恆和透露，在與任天堂美國討論海外版本時，對方認為寶可夢「太可愛了」並主動提供自己的角色重設草圖，「那些插畫我這輩子都不會讓人看到」石原苦笑表示，「風格有點像《貓》音樂劇，皮卡丘就被改成像虎斑貓、還有巨大胸部的角色...，雖然我能理解文化差異的趣味性，但我不想靠那種風格去搶海外市場。」

最終，《寶可夢》仍以接近原作的形式進軍海外市場，並迅速累積全球人氣，成為橫跨動畫、遊戲與卡牌的超級品牌。儘管這段「虎斑皮卡丘」插曲未曾公開，但對寶可夢團隊而言似乎已留下難以抹去的印象。另一版本說法來自已故任天堂社長岩田聰，他曾在 2008 年表示，當初海外團隊曾提出讓皮卡丘變成「肌肉猛獸」設計概念。這讓外界推測，任天堂美國當年可能提交多個版本，包括「性感擬人化」與「超肌肉系」等，無論如何皆與最終可愛形象相去甚遠。