ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」　執行長：這輩子絕不讓人看到

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》全球熱銷多年，不過該 IP 在初登美國市場前曾面臨文化改造重大風險，根據外媒近期挖掘出的舊訪談，寶可夢公司社長石原恆和曾回憶，當年任天堂美國在進行在地化時，曾提出一版將皮卡丘設計成「擬人化虎斑貓、並長出胸部」的驚人構想。

▼寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」。（圖／翻攝自寶可夢YT）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢YT）

這段訪談發生於《寶可夢 金／銀》時期，石原恆和透露，在與任天堂美國討論海外版本時，對方認為寶可夢「太可愛了」並主動提供自己的角色重設草圖，「那些插畫我這輩子都不會讓人看到」石原苦笑表示，「風格有點像《貓》音樂劇，皮卡丘就被改成像虎斑貓、還有巨大胸部的角色...，雖然我能理解文化差異的趣味性，但我不想靠那種風格去搶海外市場。」

最終，《寶可夢》仍以接近原作的形式進軍海外市場，並迅速累積全球人氣，成為橫跨動畫、遊戲與卡牌的超級品牌。儘管這段「虎斑皮卡丘」插曲未曾公開，但對寶可夢團隊而言似乎已留下難以抹去的印象。另一版本說法來自已故任天堂社長岩田聰，他曾在 2008 年表示，當初海外團隊曾提出讓皮卡丘變成「肌肉猛獸」設計概念。這讓外界推測，任天堂美國當年可能提交多個版本，包括「性感擬人化」與「超肌肉系」等，無論如何皆與最終可愛形象相去甚遠。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄭浩均牽手小迪合唱還摟腰　全場狂噓…王威晨怒離席XD

推薦閱讀

密大腿再臨《萊莎的鍊金工房秘密三部曲DX》曝光　原銷量破250萬

成人遊戲下架延燒Mastercard否認沒施壓...Steam聲明秒打臉

寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」　執行長：這輩子絕不讓人看到

Switch 2七週賣破600萬台！初代銷量逼近NDS...破紀錄差一步

關稅衝擊！美國初代Switch率先喊漲　官方留伏筆

VTuber客串《死亡擱淺2》只是開端　Hololive高層提倡進軍Twitch

熱浪來勢洶洶！任天堂警告Switch2玩家小心「主機過熱故障」

《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽！「無限城、無限列車」完美再現

2025Q2手機營收破千億　銷售、營收龍頭出爐！

《寶可夢》神獸概念車亮相　實體故勒頓四肢都會動賽道奔馳帥炸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

美國《寶可夢》345萬卡牌遭盜偷

《寶可夢》神獸概念車亮相

寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」

玩家愛《賽馬娘》每月花24萬買真實賽馬

AV女優橫宮七海遺作曝！

《鬼滅之刃》宣傳攻佔全日本

成人遊戲下架Mastercard否認卻遭打臉

中國武俠《影之刃零》實機曝光

最新新聞

《萊莎的鍊金工房秘密三部曲DX》曝光

成人遊戲下架Mastercard否認卻遭打臉

寶可夢進軍美國曾提案「巨胸皮卡丘」

Switch 2七週賣破600萬台

美國初代Switch率先喊漲

Hololive執行長提倡進軍Twitch

任天堂警告玩家小心Switch2過熱

《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽

2025Q2手機營收破千億

《寶可夢》神獸概念車亮相

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366