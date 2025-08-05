熱浪來勢洶洶！任天堂警告Switch2玩家小心「主機過熱故障」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著Switch2於全球各地開賣，近日主機全球銷量也突破了600萬套，甚至還在持續成長，不過期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」、「戶名不妥」等問題。對此，近日任天堂再度向玩家發起警告，由於天氣高溫，在戶外遊玩時要格外小心，避免在35度以上長時間遊玩，導致故障傳出新災情。

▼任天堂警告Switch2玩家避免主機曝曬35度高溫。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，近日任天堂在官方社群發布了一則關於主機使用聲明，警告Switch和Switch2玩家在高於35°C（95°F）和低於5°C（41°F）的環境下，主機可能會出現故障，並建議玩家在戶外玩遊戲時要格外小心。任天堂也提到由於日本會出現一波熱浪，因此氣溫會接近或超過35°C，酷熱指數也達到了更高的溫度，所以官方也建議在有空調的環境中遊玩，如果非得在惡劣天氣條件下進行，請注意主機安全。

其實會有如此聲明也不難看出，像是先前電池膨脹導致主機掀蓋，官方就緊急趕忙處理調查，這都跟官方多年來策略方針有關，希望能透過玩家意見回饋，提供更完善的主機售後服務，至於台灣目前受到西南氣流影響，雖說相較上週有明顯減弱，但仍呈現多雲到晴，因此台灣Switch2玩家也需要格外注意，避免長時間在戶外進行遊玩Switch2，導致新災情發生，不過對於玩家而言多數都傾向在室內遊玩，因此任天堂聲明或許是杞人憂天。