ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

熱浪來勢洶洶！任天堂警告Switch2玩家小心「主機過熱故障」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著Switch2於全球各地開賣，近日主機全球銷量也突破了600萬套，甚至還在持續成長，不過期間卻是傳出不少災情，像是「釘穿螢幕」、「膨脹掀蓋」、「戶名不妥」等問題。對此，近日任天堂再度向玩家發起警告，由於天氣高溫，在戶外遊玩時要格外小心，避免在35度以上長時間遊玩，導致故障傳出新災情。

▼任天堂警告Switch2玩家避免主機曝曬35度高溫。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼任天堂警告Switch2玩家避免主機曝曬35度高溫。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，近日任天堂在官方社群發布了一則關於主機使用聲明，警告Switch和Switch2玩家在高於35°C（95°F）和低於5°C（41°F）的環境下，主機可能會出現故障，並建議玩家在戶外玩遊戲時要格外小心。任天堂也提到由於日本會出現一波熱浪，因此氣溫會接近或超過35°C，酷熱指數也達到了更高的溫度，所以官方也建議在有空調的環境中遊玩，如果非得在惡劣天氣條件下進行，請注意主機安全。

其實會有如此聲明也不難看出，像是先前電池膨脹導致主機掀蓋，官方就緊急趕忙處理調查，這都跟官方多年來策略方針有關，希望能透過玩家意見回饋，提供更完善的主機售後服務，至於台灣目前受到西南氣流影響，雖說相較上週有明顯減弱，但仍呈現多雲到晴，因此台灣Switch2玩家也需要格外注意，避免長時間在戶外進行遊玩Switch2，導致新災情發生，不過對於玩家而言多數都傾向在室內遊玩，因此任天堂聲明或許是杞人憂天。

關鍵字：任天堂Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

推薦閱讀

Switch 2七週賣破600萬台！初代銷量逼近NDS...破紀錄差一步

關稅衝擊！美國初代Switch率先喊漲　官方留伏筆

VTuber客串《死亡擱淺2》只是開端　Hololive高層提倡進軍Twitch

熱浪來勢洶洶！任天堂警告Switch2玩家小心「主機過熱故障」

《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽！「無限城、無限列車」完美再現

2025Q2手機營收破千億　銷售、營收龍頭出爐！

《寶可夢》神獸概念車亮相　實體故勒頓四肢都會動賽道奔馳帥炸

3A內捲恐毀遊戲未來？前頑皮狗開發談「擬真動畫遽增拖垮進度」

《PEAK》更新「吃人功能」　玩家餓慌變烤雞網笑：惡趣味拉滿

《防風少年》首款手遊「不良英雄譚」亮相　原作家親監、番外篇確定

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日開發者1人耗8年創人氣遊戲

《鬼滅之刃 無限城》日票房破176億

美國《寶可夢》345萬卡牌遭盜偷

《寶可夢》神獸概念車亮相

玩家愛《賽馬娘》每月花24萬買真實賽馬

AV女優橫宮七海遺作曝！

《鬼滅之刃》宣傳攻佔全日本

中國武俠《影之刃零》實機曝光

暗黑哆啦A夢《章魚嗶的原罪》完結

前頑皮狗談擬真動畫遽增拖垮進度

最新新聞

Switch 2七週賣破600萬台

美國初代Switch率先喊漲

Hololive執行長提倡進軍Twitch

任天堂警告玩家小心Switch2過熱

《鬼滅之刃》聖地巡禮場景一覽

2025Q2手機營收破千億

《寶可夢》神獸概念車亮相

前頑皮狗談擬真動畫遽增拖垮進度

《PEAK》更新「吃人功能」

《防風少年》首款手遊亮相　

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366