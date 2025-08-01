【廣編】MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站正式曝光　記者會即將登場

▲Com2uS Holdings旗下主打極致戰鬥的3A級MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站於昨（7/31）日正式上線。

圖、文／Com2uS Holdings提供

Com2uS Holdings旗下主打極致戰鬥的3A級MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站於昨（7/31）日正式上線，宣告正式進軍台港澳市場，同步釋出的世界觀影片搶先揭開太陽系戰場的神秘序章，並預告將於下月舉行記者會，邀請玩家一同搶先踏上這場命運之戰。

《阿瑞斯：命運的選擇者》是打造ARPG手遊《暗黑復仇者》系列而聞名的韓國開發團隊SECONDDIVE全新鉅作，本作以不久後的未來太陽系為背景，描繪人類對抗外星勢力的壯闊戰爭。遊戲融合主機級畫質、爽快戰鬥演出與自由換裝的機甲戰鬥系統，2023年在韓國上市初期即空降Google Play及App Store排行榜，迅速奠定次世代動作MMO的市場地位。為了讓更多台灣玩家也能沉浸於這場星際對決，官方也正積極進行在地化的內容優化，以此更貼近台灣玩家的遊戲習慣與偏好。同時強化角色成長節奏，優化PvP與PvE等多元玩法，力求提供最精彩、最具沉浸感的未來戰鬥體驗，讓玩家能盡情享受《阿瑞斯：命運的選擇者》所帶來的近未來戰鬥世界。

上線的預告網站中率先公開了遊戲世界觀影片，透過電影級敘事手法，帶領玩家深入末日宇宙、直面宿命對抗。影片中登場的神秘角色與劇情伏筆，也將成為玩家探索遊戲全貌的起點。此外，預告網站中更揭露將於下月舉行記者會，屆時將釋出更多關於事前預約活動、遊戲系統等豐富資訊，搶先揭開這場星際冒險的序幕。欲知更多遊戲動態與活動詳情，請持續關注《阿瑞斯：命運的選擇者》官方網站與官方Facebook粉絲專頁，準備迎接命運的召喚！