《鬼滅之刃 無限城篇》盜錄頻傳...官方嚴正聲明：採刑事告訴

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自上映以來可說是動漫圈討論度最高的話題，票房不斷刷新日本影史紀錄。然而近期卻不斷出現本篇影片被盜錄並上傳至網路的情況，官方特別以日文、英文與中文三語發布警告，希望提醒全球觀眾重視此一嚴重侵權行為。

官方於 X 上以多語種表示「目前上映中《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗猗窩座再襲》受到廣大觀眾支持，我們由衷感謝所有前往戲院觀賞的每一位觀眾與劇場相關工作人員。然而，近期我們發現網路上出現盜錄本作影片，提醒各位在電影院內進行拍攝，依《防止電影盜錄法》明確屬於犯罪行為；同時將盜錄內容上傳至 X、TikTok、YouTube、Facebook 或其他串流平台與伺服器，也構成著作權侵害，依法同樣為犯罪行為。」

官方接著強調，「若違反《電影盜錄防止法》與《著作權法》，可能面臨最重10年以下有期徒刑、1000萬日圓以下罰金，或兩者併罰。即使為匿名帳號上傳也能追查來源，並依法處罰，為了讓更多人能繼續在戲院安心觀賞《鬼滅之刃》，我們將持續採取適當對應措施。」