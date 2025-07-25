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《PTCG Pocket》新擴充包童年回憶「金銀版」來啦！好想要同步登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱PTCG Pocket） 24日公布全新擴充包「天與海的指引」，將帶來金／銀版本最受歡迎的鳳王、洛奇亞，此外，在交換功能部分將交換功能「好想要！」功能，玩家將可以登陸想要的卡牌讓朋友知道，版本將於30日正式更新。

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）

《Pokémon Trading Card Game Pocket》在7月30日將有新擴充包「天與海的指引 鳳王」、「天與海的指引 洛奇亞」會被追加到卡牌包陣容。「天與海的指引」收錄了許多包含傳說的寶可夢「鳳王」和「洛奇亞」在內，能在《寶可夢 金／銀》遇見的城都地區的寶可夢。

鳳王ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）

 
洛奇亞ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）

波克比[★]

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）


皮丘 [★]

皮寶寶 [⬥⬥⬥]

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）

新收藏冊、收藏板登場
在8月1日，繪有鳳王與洛奇亞的新收藏冊和收藏板將會登場。
透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，享受專屬於您的收藏吧。

「交換」功能更新
《Pokémon Trading Card Game Pocket》將於2025年7月30日14:00（台灣香港時間）更新交換功能。
追加「好想要！」功能
可讓其他玩家看見自己想透過「交換」換取的卡牌。
自己想要的卡牌可在「自己的卡牌」畫面登錄，最多可登錄20張。
此外，還可以從「想要的卡牌」中選出3張顯示在「個人資訊」。

修改交換功能
遊戲內將廢除「交換代幣」，今後不必再為了準備交換而消耗卡牌。
取而代之的是，交換⬥⬥⬥、⬥⬥⬥⬥、★的卡牌時需要「閃亮沙子」。
獲得已登錄到圖鑑的卡牌時自動賦予的「閃亮沙子」數量將會變得比以往還多。
目前持有的交換代幣可在「商店／兌換處」兌換成開包沙漏或閃亮沙子。
※可交換的「開包沙漏」設有上限值。

▲▼ 《Pokémon Trading Card Game Pocket》 。（圖／The Pokémon Company提供）

※更新的時間可能依裝置而異。
※為執行本次更新，2025年7月25日14:00～2025年7月30日13:59（台灣香港時間）將無法使用交換功能。
※自2025年7月30日9:00（台灣香港時間）起，應用程式內的更新一旦完成，將無法把持有的卡牌兌換為「交換代幣」。

關鍵字：PTCG Pocket

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