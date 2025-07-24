ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫博直擊/熱門攤位爆人潮難動彈...《鬼滅》無限城大本營現身

記者楊智仁／台北報導

【第 24 屆漫畫博覽會】今日 ( 7/24 ) 在台北世貿一館正式開展，上萬動漫迷踴躍進場，為這場盛會注入滿滿熱情。《ETtoday 遊戲雲》也是一早就來到現場，接下來本篇文章將帶大家直擊漫博攤位情況以及各種人氣商品。

▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）

首先看到的是近期討論度相當高的《鬼滅之刃》動畫代理商木棉花國際特別推出【迎戰無限城-鬼滅之刃 特設展區】，讓作品中鬼的大本營「無限城」搶先現身，攤位入口處也以無限城為概念進行發想，派出炭治郎、善逸、伊之助，以及水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍，攤位外圍的精選商品區，可購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》單人票及單人套票，特設展區規劃打卡贈明信片活動，再加上八大福袋「敗北女角太多了、BanG Dream! It's MyGO!!!!!、進擊的巨人、葬送的芙莉蓮」等人氣 IP 一起迎接大家的到來。

▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）

就在一旁的台灣角川也是眾多粉絲們開展後直奔的攤位，首賣新書陣容祭出 3 款會場限定版 x 11 款特裝版 x 40 部重磅熱門作，像是《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 祕聞》、《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》、《我買下了與她的每週密會 (5)》、《藥師少女的獨語 (15)》、《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (12)》，都將於台灣角川漫博會場首賣。

▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）

羚邦亞洲大舉推出 11 種福袋、《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影雙人套票與 21 項 IP 的上百種商品進駐本次漫博，從新番的《GACHIAKUTA》、《章魚嗶的原罪》到人氣最高的少年運動番《排球少年!!》、《藍色監獄》、熱血戰鬥的《咒術迴戰》、《我獨自升級》、《怪獸8號》、《我的英雄學院》，甜蜜曖昧《不時輕聲地以俄語遮羞的艾莉同學》充滿舞台張力的《【我推的孩子】》等，均是近年動漫熱門大作。

▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）

還有像是《航海王》主題館；Cygames 所主打《賽馬娘》、《闇影詩章：凌越世界》；回歸線娛樂《藥師少女的獨語》專屬展區；曼迪《名偵探柯南 獨眼的殘像》百款台日版商品；東立《SPY×FAMILY 間諜家家酒15》、《藥師少女的獨語15》與《葬送的芙莉蓮14》帶來最新集數成為漫博最早的交通壅塞區，本屆漫博將從 7 月 24 日 - 28 日盛大舉行，粉絲迷們不妨到現場一起感受動漫魅力。

▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博攤位。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：漫博

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

推薦閱讀

《鬼滅之刃 無限城》主題曲全球音樂平台上架　兩大歌姬再現神作

漫博直擊/熱門攤位爆人潮難動彈...《鬼滅》無限城大本營現身

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈！粉絲夜排搶福袋...上看3億商機

《寶可夢傳說Z-A》超級快龍曝光　「白頭翅膀」掀網論：童年毀了

真實版《鬼滅之刃》無限城！日會館造景神還原...樂師奏三味線

快訊／T1突發影片「正式向Zeus致歉」：應對不當讓他受傷了

成人手遊《天下布魔》老闆挺大罷免：政府想做事卻受阻礙

T1突襲召開道歉直播！Zeus離隊內幕即將曝光

VShojo鐵鼠退社延燒！前AV女優澀谷果步爆某公司洩漏VTuber個資

漫博明開展《賽馬娘》四聲優齊聚、本季滿分作社恐魔女見面會

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

T1突發影片「正式向Zeus致歉」

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

日會館真實版《鬼滅之刃》無限城

T1突襲召開道歉直播！Zeus離隊內幕即將曝光

《寶可夢傳說Z-A》超級快龍曝光

成人手遊《天下布魔》老闆發聲：挺大罷免

任天堂Switch玩家不相信遊戲評級

漫博直擊/熱門攤位爆人潮難動彈

《鬼滅之刃》主題曲全球上架

《明末：淵虛之羽》20小時老實說

最新新聞

《鬼滅之刃》主題曲全球上架

漫博直擊/熱門攤位爆人潮難動彈

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

《寶可夢傳說Z-A》超級快龍曝光

日會館真實版《鬼滅之刃》無限城

T1突發影片「正式向Zeus致歉」

成人手遊《天下布魔》老闆發聲：挺大罷免

T1突襲召開道歉直播！Zeus離隊內幕即將曝光

前AV澀谷果步爆某公司洩VTuber個資

漫博明開展《賽馬娘》四聲優齊聚

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366