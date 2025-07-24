漫博直擊/熱門攤位爆人潮難動彈...《鬼滅》無限城大本營現身

記者楊智仁／台北報導

【第 24 屆漫畫博覽會】今日 ( 7/24 ) 在台北世貿一館正式開展，上萬動漫迷踴躍進場，為這場盛會注入滿滿熱情。《ETtoday 遊戲雲》也是一早就來到現場，接下來本篇文章將帶大家直擊漫博攤位情況以及各種人氣商品。

首先看到的是近期討論度相當高的《鬼滅之刃》動畫代理商木棉花國際特別推出【迎戰無限城-鬼滅之刃 特設展區】，讓作品中鬼的大本營「無限城」搶先現身，攤位入口處也以無限城為概念進行發想，派出炭治郎、善逸、伊之助，以及水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍，攤位外圍的精選商品區，可購買《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》單人票及單人套票，特設展區規劃打卡贈明信片活動，再加上八大福袋「敗北女角太多了、BanG Dream! It's MyGO!!!!!、進擊的巨人、葬送的芙莉蓮」等人氣 IP 一起迎接大家的到來。

就在一旁的台灣角川也是眾多粉絲們開展後直奔的攤位，首賣新書陣容祭出 3 款會場限定版 x 11 款特裝版 x 40 部重磅熱門作，像是《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 祕聞》、《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》、《我買下了與她的每週密會 (5)》、《藥師少女的獨語 (15)》、《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇 (12)》，都將於台灣角川漫博會場首賣。

羚邦亞洲大舉推出 11 種福袋、《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影雙人套票與 21 項 IP 的上百種商品進駐本次漫博，從新番的《GACHIAKUTA》、《章魚嗶的原罪》到人氣最高的少年運動番《排球少年!!》、《藍色監獄》、熱血戰鬥的《咒術迴戰》、《我獨自升級》、《怪獸8號》、《我的英雄學院》，甜蜜曖昧《不時輕聲地以俄語遮羞的艾莉同學》充滿舞台張力的《【我推的孩子】》等，均是近年動漫熱門大作。

還有像是《航海王》主題館；Cygames 所主打《賽馬娘》、《闇影詩章：凌越世界》；回歸線娛樂《藥師少女的獨語》專屬展區；曼迪《名偵探柯南 獨眼的殘像》百款台日版商品；東立《SPY×FAMILY 間諜家家酒15》、《藥師少女的獨語15》與《葬送的芙莉蓮14》帶來最新集數成為漫博最早的交通壅塞區，本屆漫博將從 7 月 24 日 - 28 日盛大舉行，粉絲迷們不妨到現場一起感受動漫魅力。