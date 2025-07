成人手遊《天下布魔》老闆挺大罷免：政府想做事卻受阻礙

▲成人手遊《天下布魔》。(圖/翻攝天下布魔)



記者鄒鎮宇/綜合報導

侍達遊戲藝術有限公司負責人劉哲魁(刃霧翔)23日在臉書發表長文,分享他對台灣現況的觀察與感慨。他呼籲台灣需要更多願意「一條心一起扛事」的人,少一點內鬥與扯後腿,坦言沒有政治立場的他支持罷免行動。

劉哲魁在文中提到,台灣目前面臨許多壓力與挑戰,但無論是國家、公司、家庭,甚至人生,都需要團結與勇氣才能度過難關。他以織田信長桶狹間之戰的故事,提醒大家「歷史上從來沒有哪場硬仗,是靠內部自己人先投降或內鬥而打贏的」,並指出只要有共同奮戰的夥伴,就應勇敢前行。

他說,「我知道現任政府沒做到十全十美,很多承諾還沒實現,對我們遊戲業的支持也比不上一些民間團體。但我不是那種只會抓缺點的人。因為如果我們只會挑毛病,那誰上來都會被挑爛。我看到的是——他們想做很多事,但萬般受阻。外有壓力,內有掣肘。」

作為侍達遊戲的創辦人,劉哲魁分享公司一路走來的心路歷程。他表示,侍達遊戲在開發《天下布魔》、《新世界狂歡》以及其他作品時,曾遭受外界質疑,甚至內部團隊也曾動搖。但他認為,只要團隊上下一心,拿出誠意,就能贏得玩家的認同。

▲侍達遊戲新作《XXL猛漢町》。(圖/翻攝XXL猛漢町)



他提到公司社訓「Never be afraid. Keep on moving.」是侍達遊戲的核心精神,並驕傲地表示,公司已從最初的20人工作室成長為180人的遊戲公司。

劉哲魁指出,這些經歷並非為了造神或比較,而是想提醒大家面對壓力時不應退縮。他認為,台灣需要更多願意扛事的人,少一些只會造成內部混亂的人。

在文章結尾,劉哲魁表示,「刃霧翔我不代表任何人或政黨,也不是因為我討厭誰,更不是我能因此拿到什麼利益。而是因為我希望,台灣能多一點願意一起扛事的人,少一點只會在立法院打架搞黑箱還讓政策寸步難行的傢伙」,並呼籲民眾在7月26日投下關鍵的一票,守護台灣的民主自由。

侍達遊戲專注於18禁遊戲領域,推出的《天下布魔》獲得玩家青睞後,隨之推出BL向的《新世界狂歡》、國戰手機遊戲新作《萬源聖魔錄》、以及卡牌RPG類型《XXL猛漢町》。