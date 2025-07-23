成人手遊《天下布魔》老闆挺大罷免：政府想做事卻受阻礙

▲成人手遊《天下布魔》。（圖／翻攝天下布魔）



記者鄒鎮宇／綜合報導

侍達遊戲藝術有限公司負責人劉哲魁（刃霧翔）23日在臉書發表長文，分享他對台灣現況的觀察與感慨。他呼籲台灣需要更多願意「一條心一起扛事」的人，少一點內鬥與扯後腿，坦言沒有政治立場的他支持罷免行動。

劉哲魁在文中提到，台灣目前面臨許多壓力與挑戰，但無論是國家、公司、家庭，甚至人生，都需要團結與勇氣才能度過難關。他以織田信長桶狹間之戰的故事，提醒大家「歷史上從來沒有哪場硬仗，是靠內部自己人先投降或內鬥而打贏的」，並指出只要有共同奮戰的夥伴，就應勇敢前行。

他說，「我知道現任政府沒做到十全十美，很多承諾還沒實現，對我們遊戲業的支持也比不上一些民間團體。但我不是那種只會抓缺點的人。因為如果我們只會挑毛病，那誰上來都會被挑爛。我看到的是——他們想做很多事，但萬般受阻。外有壓力，內有掣肘。」

作為侍達遊戲的創辦人，劉哲魁分享公司一路走來的心路歷程。他表示，侍達遊戲在開發《天下布魔》、《新世界狂歡》以及其他作品時，曾遭受外界質疑，甚至內部團隊也曾動搖。但他認為，只要團隊上下一心，拿出誠意，就能贏得玩家的認同。

▲侍達遊戲新作《XXL猛漢町》。（圖／翻攝XXL猛漢町）



他提到公司社訓「Never be afraid. Keep on moving.」是侍達遊戲的核心精神，並驕傲地表示，公司已從最初的20人工作室成長為180人的遊戲公司。

劉哲魁指出，這些經歷並非為了造神或比較，而是想提醒大家面對壓力時不應退縮。他認為，台灣需要更多願意扛事的人，少一些只會造成內部混亂的人。

在文章結尾，劉哲魁表示，「刃霧翔我不代表任何人或政黨，也不是因為我討厭誰，更不是我能因此拿到什麼利益。而是因為我希望，台灣能多一點願意一起扛事的人，少一點只會在立法院打架搞黑箱還讓政策寸步難行的傢伙」，並呼籲民眾在7月26日投下關鍵的一票，守護台灣的民主自由。

侍達遊戲專注於18禁遊戲領域，推出的《天下布魔》獲得玩家青睞後，隨之推出BL向的《新世界狂歡》、國戰手機遊戲新作《萬源聖魔錄》、以及卡牌RPG類型《XXL猛漢町》。