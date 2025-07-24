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《寶可夢傳說Z-A》超級快龍曝光　「白頭翅膀」掀網論：童年毀了

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》確定將在10 月16日於Nitendo Swich上正式發售，同時畫質強化Swich 2版將同步發售。如今寶可夢公司再度舉辦Pokémon Presents 發表會，其中《寶可夢傳說Z-A》「超級進化快龍」首度曝光，然而由於頭部變成「白色巨大翅膀」太過奇特在網上掀起熱議。

▼《寶可夢傳說Z-A》「超級進化快龍」搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢 官方）

▲▼《寶可夢傳說Z-A》「超級進化快龍」搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／寶可夢 官方）

根據《寶可夢傳說Z-A》最新預告資訊，遊戲內容將會包括「白天」、「夜晚」風貌不同的密阿雷市，守護密阿雷市和平的「超Z隊」，在「升級戰」中阻擋主角的強敵，密阿雷市新發現的超級進化寶可夢，其中討論最多的就是關於最新超級進化寶可夢「超級快龍」。

在原版快龍就擁有相當高人氣，設定上性格善良再加上時不時會救助海上落難的寶可夢與人們，因此也被視為大海平安的化身。而此次在官方公開「超級快龍」資訊中，其外觀頭部類似於進化前哈克龍的白頭翅膀以及尾巴晶珠，由於此次造型太過獨特，掀起網上一波熱議。

對此，就有一部分網友表示批評，「為什麼翅膀是從頭上長出來的」、「請告訴我這不是真的」、「你們對他做了什麼，我的童年毀了」、「看起來像人工智慧生成的巨型龍」。不過也有部分網友認為，「看起來比我想像中還要好」、「其實越看越喜歡」、「設計還蠻可愛的」、「很可愛，看起來呆呆的很像童話故事的動物」。

關鍵字：寶可夢傳說Z-A快龍

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