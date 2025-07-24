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真實版《鬼滅之刃》無限城！日會館造景神還原...樂師奏三味線

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自 7 月 18 日率先全世界上映，上映 4 天票房已達 73.1 億日圓（約台幣14.5億元）刷新日本影史紀錄。隨著最終篇章到來，過去因為神似無限城的造景而爆紅，位於福島會津的溫泉旅館「蘆之牧溫泉 大川莊」也再次成為討論焦點。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@ookawaso推特）

《大川莊》早在《鬼滅之刃》動畫剛播出時就躍上媒體版面，每年都吸引不少粉絲來聖地巡禮，這幾季關於無限城造型越來越清晰，如今鬼殺隊全員也都踏入對方大本營即將展開最終決戰，接下來就讓我們好好看看《大川莊》內部環境。一走入大門木製充滿日式風格且一路延伸下來多層樓的設計，從上俯瞰真的與無限城擁有超高相似度，加上浮舞台每天16：00－18：00 會有三味線演奏，就像是「鬼滅」作品內彈著琵琶的上弦鳴女。

▼《大川莊》神似鬼滅無限城。（圖／翻攝自@ookawaso推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@ookawaso推特）

《大川莊》房間也是走完全日式風格，寬敞空間鋪滿塌塌米，晚餐過後會有專人至房間鋪床。其所在蘆之牧溫泉更是 1,200 年前開湯的溫泉鄉，擁抱著大自然精華又被稱為「美人湯」，粉絲們除了來這裡聖地巡禮外，也能好好滋潤一下肌膚，有興趣讀者可以至官網查詢詳細資訊。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@ookawaso推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自@ookawaso推特）

關鍵字：鬼滅之刃

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