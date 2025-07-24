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漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈！粉絲夜排搶福袋...上看3億商機

記者楊智仁／台北報導

【第 24 屆漫畫博覽會】在台北世貿一館熱情登場，愛動漫的粉絲們最期待的盛會【2025漫博會】精彩再現，10 點開幕時會場完全擠爆繞世貿一大圈，預估破萬人都在等待能夠搶第一時間進場。

▲▼ 漫博 。（圖／記者楊智仁攝）

「漫博」為全台唯一整合ACGE的大型展覽，更結合電玩、電競、娛樂、卡牌、Vtuber、知識、玩具、模型、音樂、文創IP…等。而這次第 24 屆【漫畫博覽會】、【台灣國際電玩電競產業展】、【台北國際電影玩具暨玩具創作大展】同步於台北世貿一館盛大舉行，約 120 家廠商超過 1200 個攤位重裝登場，許多日本知名聲優、作者、偶像團體、製作人來到漫博與動漫迷們一起共襄盛舉。

▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）

早上 9 點來到現場時世貿已被人潮塞得水洩不通，幾乎所有入口都停止排隊，大家都想第一時間進場體驗漫博的熱情，更有超多粉絲早早來夜排，希望能搶到特裝版書籍、福袋等限定商品。主辦方也樂觀預期參觀人潮能破 65 萬人上看 3 億商機。不僅如此，見名師、會偶像一直是漫博的重點活動，這次 A、B 舞台高達 33 場簽名見面會及活動，包含國外聲優13位、國外與會名師約 16 位、國內與會名師約 8 位、國內外偶像團體約 20 組等參與盛會。

▲▼ 漫博 。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：漫博

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