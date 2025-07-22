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VTuber「鐵鼠」宣布離開VShojo　開撕公司侵占慈善捐款逾1500萬

記者黃冠瑋／綜合報導
VTuber圈震撼彈，西方知名VTuber「鐵鼠」Ironmouse正式宣布已離開2020年加入的美國經紀公司VShojo，然而在聲明影片卻爆出VShojo拖欠她「相當可觀的鉅款」，並且讓鐵鼠本人相當氣憤的原因，竟是一年前所進行的慈善馬拉松募款51.5萬美元，至今仍未轉交給美國免疫缺陷基金會（IDF）。

▼ironmouse指控VShojo侵占慈善募款超過1500萬。（圖／翻攝自X／ironmouse、VShojo）

▲▼ironmouse指控VShojo侵占慈善募款超過1500萬。（圖／翻攝自X／ironmouse、VShojo）

Twitch 擁有超過230 萬追隨、YouTube 130 萬訂閱的VTuber「鐵鼠」Ironmouse於波多黎各出生，從2017年正式出道，本人也透露因自身患有「共同變異性免疫缺乏症」，因此長期處於隔離狀態，讓她所追求歌劇演唱家夢想可說是遙不可及，然而當她受到全球第一位VTuber絆愛影響，於是決定打造一款屬於自己的虛擬形象，以此完成她多年來的心願，在此期間美國免疫缺陷基金會也給她相當多幫助，多年經營下也讓她至今成為西方家喻戶曉VTuber，並且在2020年與其他VTuber共同加入的美國經紀公司VShojo。

對此，她也時常為了感謝美國免疫缺陷基金會（IDF），都會和其他知名網紅合作舉辦公益活動，以此為IDF籌措善款。然而現今卻爆出VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布離開VShojo，震驚所有VTuber圈，根據11分鐘影片描述，「鐵鼠」Ironmouse會選擇離開原因，其中除了拖欠她應得款項，並且更讓她氣憤的是當初一年前所進行的慈善馬拉松募款51.5萬美元（約新台幣1512萬）至今為止都還未轉交給美國免疫缺陷基金會（IDF），因而決定退出公司，並已開始採取法律途徑。

Ironmouse後續也表示，法律程序正在進行，但在律師建議下暫時不對外公開所有內容，需等待進一步發展。而關於影片聲明收益也會全數轉贈給IDF，此外影片下方說明也提供了 Tiltify的捐款連結，讓觀眾可以直接捐款給 IDF。Ironmouse退出消息曝光後，許多VTuber也紛紛響應，包括Michi Mochievee、Kuro Kurenai、Kson總長與剛剛才要回歸的Froot等人都已經將推特名字中Vshojo移除。

關鍵字：VTuberIronmouse

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