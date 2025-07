VTuber「鐵鼠」宣布離開VShojo　開撕公司侵占慈善捐款逾1500萬

記者黃冠瑋/綜合報導

VTuber圈震撼彈,西方知名VTuber「鐵鼠」Ironmouse正式宣布已離開2020年加入的美國經紀公司VShojo,然而在聲明影片卻爆出VShojo拖欠她「相當可觀的鉅款」,並且讓鐵鼠本人相當氣憤的原因,竟是一年前所進行的慈善馬拉松募款51.5萬美元,至今仍未轉交給美國免疫缺陷基金會(IDF)。

▼ironmouse指控VShojo侵占慈善募款超過1500萬。(圖/翻攝自X/ironmouse、VShojo)

Twitch 擁有超過230 萬追隨、YouTube 130 萬訂閱的VTuber「鐵鼠」Ironmouse於波多黎各出生,從2017年正式出道,本人也透露因自身患有「共同變異性免疫缺乏症」,因此長期處於隔離狀態,讓她所追求歌劇演唱家夢想可說是遙不可及,然而當她受到全球第一位VTuber絆愛影響,於是決定打造一款屬於自己的虛擬形象,以此完成她多年來的心願,在此期間美國免疫缺陷基金會也給她相當多幫助,多年經營下也讓她至今成為西方家喻戶曉VTuber,並且在2020年與其他VTuber共同加入的美國經紀公司VShojo。

對此,她也時常為了感謝美國免疫缺陷基金會(IDF),都會和其他知名網紅合作舉辦公益活動,以此為IDF籌措善款。然而現今卻爆出VTuber「鐵鼠」Ironmouse宣布離開VShojo,震驚所有VTuber圈,根據11分鐘影片描述,「鐵鼠」Ironmouse會選擇離開原因,其中除了拖欠她應得款項,並且更讓她氣憤的是當初一年前所進行的慈善馬拉松募款51.5萬美元(約新台幣1512萬)至今為止都還未轉交給美國免疫缺陷基金會(IDF),因而決定退出公司,並已開始採取法律途徑。

Ironmouse後續也表示,法律程序正在進行,但在律師建議下暫時不對外公開所有內容,需等待進一步發展。而關於影片聲明收益也會全數轉贈給IDF,此外影片下方說明也提供了 Tiltify的捐款連結,讓觀眾可以直接捐款給 IDF。Ironmouse退出消息曝光後,許多VTuber也紛紛響應,包括Michi Mochievee、Kuro Kurenai、Kson總長與剛剛才要回歸的Froot等人都已經將推特名字中Vshojo移除。

To my community I love you all dearly and thank you. ????