Valve創辦G胖爆瘦談現今開發　坦言半退休預感AI菜鳥勝10年老手

記者黃冠瑋／綜合報導

Valve共同創辦人Gabe Newell（俗稱G胖）曾締造過多款像是《戰慄時空》系列、《CS2》、《DOTA2》等知名遊戲，然而近期本人卻是鮮少公開亮相，不過近日他以爆瘦模樣罕見接受小YouTuber訪問，直言已是「半退休生活」，卻仍工作7天讓他很充實，並預感近期熱門AI，「菜鳥可能會比10年老工程師還要有效率」。

▼Valve共同創辦人Gabe談現今AI。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，Gabe Newell（俗稱G胖）日前接受了一位百餘人訂閱、頻道僅七部短片的YouTuber Zalkar Saliev專訪，並且經Valve證實該專訪影片為真，其中就提到目前G胖已接近半退休日常生活，Gabe表示，每天就是起床、潛水、工作，接著再次繼續潛水或是到健身房鍛鍊。Gabe也透露目前已住在船上，會和其他夥伴一起在船上打發時間，才會繼續工作。

看似輕鬆休閒，但Gabe則表示他仍堅持一週工作7天，他也補充，「很喜歡這些工作，很有趣，每天都能做許多很棒的事」，他也再次提到關於退休話題，他先前就表示對於一般人而言認為退休就是「停止做一些爛工作，開始做一些有趣的事」，他則表示，「那或許我目前早已退休多年」。他也透露除了一般工作外，他也參加一項「病原體檢測設備」開發，這項工程能偵測空氣中是否有病原體存在，讓他覺得非常酷，因此忙到甚至半夜都還沒睡，但他卻樂此不疲。

另外，訪問也提到關於近幾年熱門AI開發話題，Gabe則提到一個有趣的現象，認為不懂程式語言的菜鳥，在AI工具幫助下，其生產力很有可能遠超10年經驗的資深工程師，有望成為新的價值開發者，因此AI技術研發以及如何使用AI工具都相當重要，越了解工具邏輯與運用就越能有效運用。