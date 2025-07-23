漫博明開展《賽馬娘》四聲優齊聚、本季滿分作社恐魔女見面會

記者楊智仁／綜合報導

【第24屆漫畫博覽會】馬上要從 7 月 24 日 - 28 日在台北世貿一館熱情登場，除了廠商們爭相響應帶來 ACG 盛宴之外，日本人氣聲優、作家、歌 手們也都來到台北一起共襄盛舉。接下來就讓我們一起來看看這次漫博聲優相關舞台活動。

首先是 7 月 24 日 中午就登場 Cygames 超人氣作品《賽馬娘Pretty Derby》首場海外聲優見面會，本次受邀來台的四位聲優分別是飾演灰髮怪物「小栗帽」高柳知葉、稱自己為世界最強的熱血賽馬娘「神鷹」聲優髙橋ミナミ、熱愛祭典重情義的「北部玄駒」聲優矢野妃菜喜；去年劇場版動畫《賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》登場並有著高人氣的「緞通烈焰」聲優福嶋晴菜，四位也是首次以《賽馬娘Pretty Derby》角色身分來台，會為各位訓練員帶來什麼樣的演出令人期待。

緊接著 7 月 26 日，本季超人氣新番《Silent Witch沉默魔女的秘密》主角「沉默魔女」莫妮卡．艾瓦雷特配音的聲優「會澤紗彌」來台舉辦首場簽名見面會。《Silent Witch沉默魔女的秘密》目前在動畫瘋上為完美的 5 顆星評價，故事講述莫妮卡·艾瓦雷特是世上唯一能使用「無詠唱魔術」少女，雖然能獨立擊退傳說黑龍，本性卻極度怕生可說是究極的Ｉ人，由會澤紗彌聲演天才家裡蹲魔女，劇中不僅演出怯懦害怕的慘叫及抽氣聲，更有關鍵時刻發揮實力的帥氣聲線，兩種反差精準切換的演出絕對是本作必看重點。

搞笑又可愛的《WITCHWATCH魔女守護者》主角魔女若月妮可聲優「川口莉奈」同樣將於 7 月 26 日到漫畫博覽會舉辦聲優署名親筆簽名見面會， 在《WITCHWATCH魔女守護者》動畫中妮可有許多令人印象深刻的表現，動畫中有許多漫才笑梗自然呈現，聲線變化自如，無論是搞笑型態妮可、戀愛腦妮可、超輕浮妮可，都讓人印象深刻捧腹大笑，將妮可誇張的情緒起伏表現得非常逗趣，期待她在漫博中也能把幸福魔法帶給各位。