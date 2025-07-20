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《小朋友齊打交2》重製版推出！300元就入手　畫面升級極度好評

記者楊智仁／綜合報導

童年經典《小朋友齊打交》( LF2 ) 自曝光重製消息就受到眾人矚目，熟悉的角色們再度回歸帶來滿滿童年回憶，如今《小朋友齊打交 2 重製版》於 7 月 19 日在 Steam 平台推出，目前釋出版本主要為美術更新，有 8 折優惠只要 300 元就能入手。

▼《小朋友齊打交 2 重製版》。（圖／翻攝自Steam）▲▼小朋友。（圖／翻攝自Steam）

1999 年推出的童年經典《LF2》經過 25 年時光終於迎來重製版，這款經典格鬥遊戲進行了顯著升級，主要功能包含「視覺效果增強： 完全重繪的高解析度圖形帶來震撼的視覺體驗」、「本地網絡遊戲改進： 提供最多8機連線的本地多人遊戲體驗」、「更穩定的戰鬥體驗： 通過修復各種小錯誤，遊戲運行更平穩可靠」、「未來增加的內容： 新角色和關卡將在後續更新中引入」。

▲▼小朋友。（圖／翻攝自Steam）

《小朋友齊打交 2 重製版》作者小熊表示，「這是一個重要的里程碑，而這一切都要感謝大家一路以來的支持，不過這並不是終點，而是一個新的開始，遊戲仍有許多可以改進的地方，你們的回饋對未來的更新將非常重要。未來也會加入新關卡與新角色。接下來就讓我們一起看看這段旅程會走向哪裡吧！」

《小朋友齊打交 2 重製版》發售短時間內就在 Steam 上獲得「大多好評」，且有著 8 折優惠只要 300 元就能入手，遊戲有著顯著的畫面升級，但如果想要連線對戰目前只能和過去一樣透過區域網路，更便捷的 Steam 內建連線仍需要等待後續更新。

關鍵字：小朋友齊打交2

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