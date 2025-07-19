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Steam新限制「大砍418款遊戲」紳士哭了　提倡團體歡慶：重大勝利

▲▼Steam新限制「大砍418款遊戲」紳士哭了　提倡團體歡慶：重大勝利。（圖／翻攝Collective Shout臉書）

▲Collective Shout發文慶祝勝利。（圖／翻攝Collective Shout臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

遊戲平台 Steam 近期針對強暴與亂倫主題的成人遊戲採取了重大政策行動，移除了數百款相關遊戲。對此，主導行動的團體Collective Shout也發出勝利宣言，興奮地說「這是女性和女孩的一個重大勝利」。

Steam 新政策明確指出，任何可能違反支付處理商及相關網路服務標準的內容，尤其是某些成人限定題材，將不被允許。據統計，原本多達近 500 款的此類遊戲，如今僅剩 82 款在平台上架。

此行動源於本週由倡議團體 Collective Shout 發起的呼籲，要求支付處理商停止協助交易涉及性暴力、亂倫、兒童性虐待等主題的遊戲。

此政策實施後，平台迅速移除了大部分相關內容。然而，此舉也引發部分玩家的強烈反彈，他們不僅辱罵倡議者，甚至傳送不當影像及威脅訊息，對 Collective Shout 團隊進行惡意攻擊。

Collective Shout 表示，此次行動展現了女性與女孩權益的重大進展，並呼籲社會持續關注與支持未來類似的改革倡議。

Collective Shout成立於2009年，專注於抵制文化中的性化現象，特別是針對兒童與女孩的性化問題。該組織的創立源於澳洲社會對此議題的日益關注，並受到一系列研究報告的啟發，如《企業戀童癖》及《讓孩子成為孩子》。這些報告揭示了文化性化對兒童心理與社會價值的深遠影響。

「Collective Shout」的名稱靈感來自一本書中的文字「針對文化色情化的集體呼喊」，該理念促使創辦人與一群志同道合的女性共同成立此運動。這些成員包括作家、心理學家、活動家等，她們致力於挑戰文化中對女孩價值的扭曲認知。該組織成立後，便開始推動多項行動，旨在從根本上改變這種有害文化。

Collective Shout 強調，除了修復已受傷害的女性與兒童，更重要的是阻止問題根源，讓女孩不再被限定在性吸引力的框架中。該組織的努力逐漸獲得國際關注，成為性化文化問題的主要倡導者之一。

Major win! New policy on Steam and r*pe + inc*st games being removed Since we launched our campaign calling on Payment...

Collective Shout 發佈於 2025年7月17日 星期四

關鍵字：遊戲SteamCollectiveShout女性權益新政策

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