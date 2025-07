Steam新限制「大砍418款遊戲」紳士哭了　提倡團體歡慶：重大勝利

▲Collective Shout發文慶祝勝利。(圖/翻攝Collective Shout臉書)



記者鄒鎮宇/綜合報導

遊戲平台 Steam 近期針對強暴與亂倫主題的成人遊戲採取了重大政策行動,移除了數百款相關遊戲。對此,主導行動的團體Collective Shout也發出勝利宣言,興奮地說「這是女性和女孩的一個重大勝利」。

Steam 新政策明確指出,任何可能違反支付處理商及相關網路服務標準的內容,尤其是某些成人限定題材,將不被允許。據統計,原本多達近 500 款的此類遊戲,如今僅剩 82 款在平台上架。

此行動源於本週由倡議團體 Collective Shout 發起的呼籲,要求支付處理商停止協助交易涉及性暴力、亂倫、兒童性虐待等主題的遊戲。

此政策實施後,平台迅速移除了大部分相關內容。然而,此舉也引發部分玩家的強烈反彈,他們不僅辱罵倡議者,甚至傳送不當影像及威脅訊息,對 Collective Shout 團隊進行惡意攻擊。

Collective Shout 表示,此次行動展現了女性與女孩權益的重大進展,並呼籲社會持續關注與支持未來類似的改革倡議。

Steam has added a new rule disallowing games that violate the rules and standards set forth by payment processors and card networks, or internet network providers.



At the same time, many incest themed games were removed from the store. pic.twitter.com/JHun6IZWyn