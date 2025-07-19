Steam新限制「大砍418款遊戲」紳士哭了　提倡團體歡慶：重大勝利

▲Collective Shout發文慶祝勝利。（圖／翻攝Collective Shout臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

遊戲平台 Steam 近期針對強暴與亂倫主題的成人遊戲採取了重大政策行動，移除了數百款相關遊戲。對此，主導行動的團體Collective Shout也發出勝利宣言，興奮地說「這是女性和女孩的一個重大勝利」。

Steam 新政策明確指出，任何可能違反支付處理商及相關網路服務標準的內容，尤其是某些成人限定題材，將不被允許。據統計，原本多達近 500 款的此類遊戲，如今僅剩 82 款在平台上架。

此行動源於本週由倡議團體 Collective Shout 發起的呼籲，要求支付處理商停止協助交易涉及性暴力、亂倫、兒童性虐待等主題的遊戲。

此政策實施後，平台迅速移除了大部分相關內容。然而，此舉也引發部分玩家的強烈反彈，他們不僅辱罵倡議者，甚至傳送不當影像及威脅訊息，對 Collective Shout 團隊進行惡意攻擊。

Collective Shout 表示，此次行動展現了女性與女孩權益的重大進展，並呼籲社會持續關注與支持未來類似的改革倡議。

Steam has added a new rule disallowing games that violate the rules and standards set forth by payment processors and card networks, or internet network providers.



At the same time, many incest themed games were removed from the store. pic.twitter.com/JHun6IZWyn — SteamDB (@SteamDB) July 16, 2025

Collective Shout成立於2009年，專注於抵制文化中的性化現象，特別是針對兒童與女孩的性化問題。該組織的創立源於澳洲社會對此議題的日益關注，並受到一系列研究報告的啟發，如《企業戀童癖》及《讓孩子成為孩子》。這些報告揭示了文化性化對兒童心理與社會價值的深遠影響。

「Collective Shout」的名稱靈感來自一本書中的文字「針對文化色情化的集體呼喊」，該理念促使創辦人與一群志同道合的女性共同成立此運動。這些成員包括作家、心理學家、活動家等，她們致力於挑戰文化中對女孩價值的扭曲認知。該組織成立後，便開始推動多項行動，旨在從根本上改變這種有害文化。

Collective Shout 強調，除了修復已受傷害的女性與兒童，更重要的是阻止問題根源，讓女孩不再被限定在性吸引力的框架中。該組織的努力逐漸獲得國際關注，成為性化文化問題的主要倡導者之一。