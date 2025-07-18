《鬼滅之刃無限城篇》今上映！日本深夜場全滿...網：哭著走出來

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今（18）日在日本全國盛大上映，不僅深夜 0 點起於全國 11 個都道府縣、共 24 家戲院展開全球最速上映，更在早晨 7 點場次便吸引大量影迷湧入，全日排片場次破 40 場，氣氛堪比《無限列車篇》盛況再現。

▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（圖／翻攝自推特）

深夜場於北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫、廣島、德島、福岡等地展開，場場滿座、周邊商品排隊人潮絡繹不絕，「最速上映」、「凌晨出門」等關鍵字登上推特趨勢榜，上映後更有觀眾激動分享，「看完最速上映哭爆」、「太震撼了，鬼滅又做到了」、「視覺效果、音樂、音效以及聲優們的表演力都令人嘆為觀止」、「真的是哭著走出戲院，兩個半小時一下就過去了」。

東京 TOHO 新宿戲院首場自清晨 7 點起放映，12 個影廳中有 11 廳播映，7 點時段更同時有 4 廳上映，並一路排片至深夜 1 點 05 分，單日總放映次數達 40 場。TOHO日比谷與池袋亦各排出 31 場，新宿 Balt9 與 Piccadilly 分別為 18 場與 23 場，此排片密度對比創下 404.3 億日圓票房紀錄《無限列車篇》幾乎持平，為系列經典宣傳手法延續。