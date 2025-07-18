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《魔物獵人》大狩獵展直擊！AR魔物眼前咆嘯　超大黑龍現磅礡狩獵

記者楊智仁／台北報導

《Monster Hunter 20 周年-大狩獵展》台灣場在 7 月 18 日於新光三越台北信義新天地 A9 開展，預售票正熱烈販售中。本次展覽不僅重現日本展區精彩內容，製作人辻本良三更親自來到台灣與大家揭曉重要的一刻，接下來就跟著《ETtoday 遊戲雲》一起看看獵人們期待的《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》。

▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）

開幕記者會中《魔物獵人》製作人辻本良三除了感謝獵人們支持外，更點出展覽亮點，包含一定要嘗試「魔物圖鑑 AR 體驗」、展場重頭戲「黑龍來襲」、更分享在日本賣到缺貨的周邊商品。走入展覽可愛艾路貓在門口迎接大家，緊接而來是「周年紀念影片劇場」懷舊歷代系列影像大集合，過去回憶再次湧現；武器投影區自選武器以可手持尺寸出現在眼前，獵人可在這裡欣賞《Monster Hunter World: Iceborne》裡登場的 26 種魔物素材生產的 14 種武器（共 277 把），看完武器後還能欣賞系列中登場的 219 種大型魔物的防具回顧獵人生涯。

▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）

穿過裝備區後來到重頭戲「AR」體驗區，在工作人員引導近距離觀察歷代 16 種主題魔物，加上 1 種特別追加魔物帶來魄力十足的沉浸式體驗，「火龍」、「蒼火龍」、「鋼龍」透過 AR 頭戴裝置 Meta Quest 3 震撼呈現令現場媒體們都不自覺發出讚嘆。MONSTER HUNTER 歷史區展示共 44 種 Capcom Figure Builder 模型，此外「等身大獵人模型」與「希望大劍」，主題魔物「鎖刃龍」的武器「充能斧」一同展出。

▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）

最後則是「黑龍來襲」利用了部分立體模型重現虛黑城中氣勢磅礡的狩獵，和禁忌魔物黑龍對峙的體驗，一旁還有詳細的黑龍相關介紹為大狩獵展畫下句點。當然現場也提供許多周邊，並包含「台灣限定」紀念商品，像是悠遊卡、漁夫帽、搖擺時鐘等等，《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》於 2025 年 7 月 18 日 ~ 2025 年 9 月 14 日，獵人們不妨到現場一同感受這 20 年的美好時光。

▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）▲▼魔物獵人。（圖／記者楊智仁攝）

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