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《分裂之門2》砸千萬請實況主宣傳　上市不到一月流失96%玩家

記者楊智仁／綜合報導

由 1047 Games 開發的《分裂之門 2》（Splitgate 2）是款結合傳送門機制的免費射擊遊戲，官方為其投入龐大的宣傳預算，根據 Steamforge 共同創辦人 Nick Lombardi 在 LinkedIn 上發佈數據報告，實況主與網紅行銷上總共花費約 40.8 萬美元（約新台幣 1,300 萬元），然而整題成效卻不如預期。

▼《分裂之門 2》。（圖／翻攝自Steam）▲▼分裂之門。（圖／翻攝自Steam）

這筆行銷預算中 Twitch 獨佔 83.6% 投資金額，但僅帶來不到 20% 觀看量，相較之下 YouTube 只獲得 12.8% 預算，YouTube Shorts 更僅佔 3.4% 創下近 500 萬次觀看，TikTok 逾 700 萬自然觀看數卻完全未獲資金投入。報告中宣傳主要支出包含「summit1g ( $25,756 )、lydiaviolet、Grizzy ( $21,460 ) 」1047 選擇將預算分配給中階影響力網紅，而非「超級明星級」創作者。

儘管宣傳影片累積 2,740 萬次觀看數《分裂之門 2》上市成績仍相當慘澹，Lombardi 指出該作在 Steam 上市初期最高同時在線玩家為 25,785人，但到 7 月初已跌破1,000人，一個月內流失超過 96% 玩家。目前 Steam 評價僅為「褒貶不一」，根據 Steam Charts 數據，截至目前《分裂之門 2》24 小時內高峰同上人數僅約 2,000人，儘管尚未統計主機平台玩家，但外界普遍不看好 1047 Games 能逆轉頹勢。

關鍵字：分裂之門2

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