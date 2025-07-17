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《賽馬娘》超夯粉絲闖牧場事件頻傳　官方發九守則勿騷擾賽馬

記者楊智仁／綜合報導

遊戲開發公司 Cygames 超人氣作品《賽馬娘 Pretty Derby》，項目包含遊戲、動畫、漫畫和音樂的多媒體企劃，英文版本近期可說是席捲歐美社群，由於角色們是以真實賽馬為原型創作，許多人紛紛到日本想要一睹其魅力，這也讓開發商 Cygames 發出公告，不要去騷擾真實的賽馬。

▼《賽馬娘 Pretty Derby》。（圖／翻攝自官網）▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自官網）

《賽馬娘》近年人氣都相當高，動畫除了有三季之外，《賽馬娘 灰髮灰姑娘》改編自 1980 年代末期傳奇賽馬小栗帽的競賽生涯，作品廣受好評第二季度將於 10 月登場。遊戲 2021 年 2 月推出首發手機版，繁體中文手機版於 2022 年 6 月，營收還有下載量都繳出不錯成績，不僅如此《賽馬娘》Steam 版、英文版也在 6 月上市，吸引超多歐美實況主、Vtuber 加入賽馬娘的世界。

隨著《賽馬娘》魅力擴散到世界各地，前來朝聖的粉絲們也越來越多，近期官方發出公告，「本作登場角色多為以實際存在的賽馬為原型，作品能夠實現離不開馬主們的授權，我們希望提醒大家關於牧場參觀時應遵守的規則與禮儀，近期發現部分參觀者在未經允許的情況下擅自進入牧場設施、未經同意進行拍攝等行為，違反了參觀規範與基本禮儀。」

官方接著強調，牧場是馬匹出生、成長、以及安度餘生的生活空間，牧場工作人員每日都投注大量心力照顧牠們，馬是極為敏感的動物，可能因微小刺激受到驚嚇或壓力，為了馬匹的健康與安全，也為了維護牠們安穩的生活環境，敬請所有參觀者務必遵守相關規則與禮儀，並附上參觀流程以及九項守則。

【牧場參觀九守則】

是否開放參觀，請向「賽馬之鄉導覽所」查詢

參觀時間亦請洽「賽馬之鄉導覽所」

參觀時請遵從牧場工作人員的指示

禁止擅自進入馬廄與放牧區

請勿大聲喧嘩或製造巨大聲響

為防發生危險，請勿觸碰馬匹

牧場內全面禁止吸菸

請勿使用閃光燈拍攝

絕對禁止餵食任何食物給馬匹

關鍵字：賽馬娘

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