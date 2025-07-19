《聖騎士之戰》新作爆取消開發　玩家擔憂內幕揭露已回到原點

記者黃冠瑋／綜合報導

全球超過300萬名玩家《聖騎士之戰》系列新作2D格鬥遊戲《聖騎士之戰 -奮戰-》距離推出已經有四年之久，正當玩家認為遊戲續作已經正在製作時，近日卻遭外媒爆料指稱，《聖騎士之戰》系列新作恐已遭取消，雖說取消原因並未說明，但表示僅重新回到規劃階段並未完全夭折。

▼《聖騎士之戰 -奮戰-》即將迎來第五賽季。（圖／翻攝自《聖騎士之戰 -奮戰-》Steam）

《聖騎士之戰》系列最早推出於1998年，是以連擊為主的2D格鬥遊戲，其帥氣的美術風格和配樂受到許多玩家熱烈追捧，自那時起官方已經推出7部主線續作以及6部衍生作品，而作為最新續作《聖騎士之戰 -奮戰-》也已經推出超過四年，並在今年1月成功登陸到Nintendo Switch。

然而，正當粉絲認為遊戲續作已經正在製作時，卻被爆出《聖騎士之戰》系列新作恐已遭取消。根據外媒報導，有消息人士指稱開發商Arc System Works近期取消了一款正在開發的《聖騎士之戰》新作，並說明遊戲重新回到製圖規劃階段，雖說沒有具體說明取消原因，也表示遊戲並未完全夭折，但不免還是讓許多玩家擔心。

不過在此之前，《聖騎士之戰》系列製作人Ken Miyauchi在接受外媒採訪時就提到，「雖然有些人認為《聖騎士之戰-奮戰-》在第四賽季之後將不再更新，但這實際上並非如此，團隊正在準備一些人們可能意想不到的激動人心的大製作」，也間接暗示團隊正進行續作開發，想必不會就此放棄該系列。