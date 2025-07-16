獨立遊戲團隊分享線下活動重要性　宣傳是最難的一關

記者楊智仁／綜合報導

由台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）與亞太遊戲高峰會攜手推出的「GAME LINKER 2025夏季開發者交流會」，現場吸引超過百位參觀者到場，與展示團隊熱烈交流、並帶來珍貴的試玩意見，演講論壇更是將如何在海內外有效參展、爭取經費的秘訣傾囊相授。TGS指出，未來一年也將帶領近30組台灣團隊，前往日本、韓國、澳洲、泰國、立陶宛、上海等地的遊戲展會，讓本土優秀作品能在國際舞台大放異彩，與此同時，亞洲最大獨立遊戲大獎Indie Game Award 2026也已開放參賽報名，獲獎者將可免費參展TGS，鼓勵來自全球的獨立遊戲開發者把握機會，站上世界舞台。

「GAME LINKER 2025夏季開發者交流會」中的演講論壇，率先揭露目前已開放參展報名的2026 TGS獨立遊戲專區各項規劃，讓開發者能夠提前準備，用最好的狀態與玩家見面，而獨立遊戲團隊在創業或想挑戰更大的市場時，往往容易遇到資金困難，而經濟部產業發展署的「加強投資策略性服務業實施方案」，其實也囊括了遊戲產業在內，且該方案是由創投公司先行評估後協助廠商申請，故不僅有機會獲得國發資金的挹注，在過程也會有創投公司鼎力相助，讓業者長線經營，還有更多產業串連合作的可能性。

正式創業前，獨立遊戲團隊大多選擇先征戰各國展會，把握機會與玩家、產業端進行接觸，曾多次在海內外參展的獨立遊戲團隊葉開罐工作室共同創辦人鯊莉強調，若沒有參加線下活動，有時候玩家比較害羞、不一定會在線上積極發表意見，因此很難知道玩家想要什麼，尤其是商務交流時，獨立遊戲工作室往往沒有官方網站、使用的也是免費信箱空間，發行商無從得知團隊的開發進度、對未來的想像，就讓洽談更加困難，因此線下活動就顯得更為重要。

而Arcade Galaxy共同創辦人暨第九商行負責人陳揚欣也分享，對於新創的獨立遊戲團隊來說，怎麼宣傳必定是最難的一關，參展TGS讓他有機會前往主辦單位合作的海外展會，2024年就曾帶著作品前往菲律賓PGDX、藉此認識當地的發行商，並與全新的玩家市場進行文化交流，過程中也獲得媒體曝光。

主辦單位指出，在交流會落幕後團隊仍將持續發力，從本月起陸續帶領本土近30組獨立遊戲團隊，前往與TGS合作的各大遊戲展會，包括日本京都BitSummit、韓國BIC Festival、澳洲SXSW Sydney、泰國gamescom asia x Thailand Game Show、立陶宛GameOn、上海WEPLAY EXPO等，透過現場參展與遠端展示等多元的方式，讓台灣的優秀作品能夠躍上國際舞台，也期盼藉此為本土團隊創造更多合作機會。

而Indie Game Award 2026亦於即日起至8月19日開放參賽報名，賽事每年都匯集破300款作品同場競技，是獨立遊戲開發者挑戰自己的最好平台，包括「最佳敘事」、「最佳音效」、「最佳美術」、「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳手機遊戲」、「最佳學生遊戲」及「最佳遊戲」在內，共有8項大獎，獲獎者不僅可在2026 TGS現場特設展示及官方宣傳資源支持，年度大獎得主更將獨得獎金，鼓勵開發者勇敢挑戰、爭奪桂冠。