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英電視台介紹懷舊遊戲爆烏龍..遊戲卡匣插錯主機　網酸：我要報警

記者楊智仁／綜合報導

英國 BBC 電視台於日前上午播出的早餐新聞節目中，介紹懷舊遊戲主機時出現重大錯誤，竟將任天堂紅白機（NES）遊戲卡匣誤插入超級任天堂（SNES）主機，引發玩家社群強烈反彈。對此，英國遊戲產業協會 (UKIE) 緊急澄清，強調與該布置無關。

▼英電視台介紹懷舊遊戲爆烏龍。（圖／翻攝自IGN推特）▲▼主機。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，該段節目由 UKIE 執行長尼克・普爾（Nick Poole）擔任來賓，向主持人 Jon Kay 與 Sally Nugent 介紹多台經典主機，包括任天堂 Wii 與 SNES，沒想到展示畫面中，一張原版《超級瑪利歐兄弟》的 NES 卡匣竟被插入 SNES 機體上，違和畫面瞬間引爆網路討論，不少網友紛紛留言吐槽，「我想報案」、「這展示不是完全不懂遊戲的人弄的，就是在故意整我們」、「「我敢說他們一開始是想插入 Wii」。

針對此次烏龍，UKIE 回應外媒表示，「本次棚內展示為BBC製作團隊獨立設置，主機擺設亦由其負責。遺憾的是，節目播出當下我們無法進行更動。」

關鍵字：主機

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