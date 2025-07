英電視台介紹懷舊遊戲爆烏龍..遊戲卡匣插錯主機　網酸：我要報警

記者楊智仁/綜合報導

英國 BBC 電視台於日前上午播出的早餐新聞節目中,介紹懷舊遊戲主機時出現重大錯誤,竟將任天堂紅白機(NES)遊戲卡匣誤插入超級任天堂(SNES)主機,引發玩家社群強烈反彈。對此,英國遊戲產業協會 (UKIE) 緊急澄清,強調與該布置無關。

▼英電視台介紹懷舊遊戲爆烏龍。(圖/翻攝自IGN推特)

根據外媒報導,該段節目由 UKIE 執行長尼克・普爾(Nick Poole)擔任來賓,向主持人 Jon Kay 與 Sally Nugent 介紹多台經典主機,包括任天堂 Wii 與 SNES,沒想到展示畫面中,一張原版《超級瑪利歐兄弟》的 NES 卡匣竟被插入 SNES 機體上,違和畫面瞬間引爆網路討論,不少網友紛紛留言吐槽,「我想報案」、「這展示不是完全不懂遊戲的人弄的,就是在故意整我們」、「「我敢說他們一開始是想插入 Wii」。

針對此次烏龍,UKIE 回應外媒表示,「本次棚內展示為BBC製作團隊獨立設置,主機擺設亦由其負責。遺憾的是,節目播出當下我們無法進行更動。」

The UK's games industry body has distanced itself from an embarrassing BBC blunder, after an original NES Super Mario Bros. cartridge was shown jammed into an SNES console. https://t.co/einjj3UXGV pic.twitter.com/U1kqfZdPm3