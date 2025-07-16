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寶可夢公司下周舉行發表會！皮卡丘站音響設備前盼帶來驚喜內容

記者楊智仁／綜合報導

寶可夢公司宣布將於下周二（7/22）舉行 Pokémon Presents 發表會，並搶先公開一張前導圖，引發粉絲熱烈關注，這場 Pokémon Presents 透過寶可夢官方 YouTube 頻道進行直播。發表會前夕，官方釋出一張圖片，畫面中皮卡丘站在一組 DJ 混音台與音響設備前，看似預告本次活動將有「音樂」相關的驚喜內容。

寶可夢公司在今年稍早的一份聲明中表示，「寶可夢公司國際部邀請粉絲於7月22日觀看最新的 Pokémon Presents 發表會，訓練家們可透過官方 YouTube 頻道鎖定節目，掌握來自寶可夢世界的最新消息與更新。」雖然目前尚未透露節目內容，但預期將包含對系列下一款遊戲《寶可夢傳說 Z-A》的更新資訊。

2026 年將迎來寶可夢系列問世 30 周年。雖然官方尚未公布系列正統第 10 代新作的消息，但不少粉絲推測，第十代作品可能會與明年 30 周年慶同步推出。預料寶可夢公司也將延續傳統，在 2026 年 2 月「寶可夢日」舉辦下一場 Pokémon Presents，屆時或許將揭曉更多重磅新作。

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