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任天堂再出招！Switch 2 eShop推新指南　只為打擊色情歧視內容

記者黃冠瑋／綜合報導
任天堂Switch 2在全球發布首週，由於高人氣下就輕鬆賣破350萬套，不過同時卻也衍生許多問題，像是黃牛轉賣、盜版猖獗等。對此任天堂為了實施更嚴格審查機制，也重新制定了Switch 2 eShop指南，以此解決初代eShop就充斥著大量垃圾內容，並且遊戲介面說明不得包含「模糊、色情、歧視、政治」等敏感內容。

▼任天堂推Switch 2 eShop指南。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo of America）

▲▼任天堂推Switch 2 eShop指南。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo of America）

根據外媒報導，任天堂官方更新了一系列Switch 2 eShop指南，其內容包括如何銷售遊戲捆綁包、對敏感內容的限制、禁止不明確的產品描述以及如何更新產品資訊。首先任何被認定為「有損任天堂品牌」的內容都不允許在商店展示。在銷售遊戲方面，所有遊戲每年最多只能推出五個捆綁包，之後每年可以增加一個捆綁包，最多可以推出八個，以此解決某些遊戲公司只為了保持遊戲在eShop商店排名，就不斷推出新捆綁包折扣而沒考量到遊戲品質。

此外，官方也列出「可能被視為損害任天堂品牌」的標準，包括兒童性化、過度色情內容、歧視和仇恨、牽扯社會問題（利用熱門且有爭議、悲劇或災難性事件的內容吸引關注）以及政治所引發的意識言論，並且遊戲介面說明也不得含糊不清。

另外值得注意的是，本次更新指南僅在日本和其他亞洲地區生效，美國eShop目前似乎不受此限制。對此，任天堂也表示，「該指南並不全面，可能會根據地區情況做出決定，因此可能會根據具體情況採取例外措施」，至於台灣則是確認將在今年開放eShop商店，但具體時間仍未確定。

關鍵字：任天堂Switch 2

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