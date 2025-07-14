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多位大咖挺「停止殺死遊戲」　歐洲百萬人連署盼關注遊戲擁有權

記者楊智仁／綜合報導

歐洲議會副議長尼古拉·什特凡努察（Nicolae Ștefănuță）近日公開表示支持歐盟公民倡議「停止殺死遊戲（Stop Killing Games）」並已簽署請願連署。此舉為該倡議注入關鍵政治動能，有望在未來進入歐洲議會辯論階段時發揮影響力。

▼「停止殺死遊戲」連署達成100萬聲援。（圖／翻攝自Accursed Farms推特）▲▼「停止殺死遊戲」連署達成100萬聲援。（圖／翻攝自X／Accursed Farms）

「停止殺死遊戲」主張，一旦遊戲銷售給消費者，數位產品的控制權應歸屬於玩家，而非遊戲公司，什特凡努察於 7 月 12 日在其 IG 限時動態中表示，「我支持這項公民倡議並已簽署，遊戲一旦售出就屬於顧客而非企業。」該倡議獲得知名創作者 PewDiePie、愛爾蘭網紅 Jacksepticeye，科技富商馬斯克公開支持，目前已突破歐盟公民倡議所需 100 萬人簽名門檻，正努力達成多個成員國最低門檻要求，後續仍須完成簽名驗證程序，才可提交至歐盟執行委員會進行審議，最終是否進入歐洲議會仍有待觀察。

在政治支持聲浪升高的同時，歐洲遊戲業代表組織「Video Games Europe」上周才發表聲明，反對此倡議並為現行營運模式辯護，掀起眾多玩家批評，相較之下，什特凡努察的表態顯示政治領袖已開始關注玩家群體對數位擁有權的關切。一旦該案正式進入歐洲議會，什特凡努察將可於議場中進一步發聲，促使更多議員關注數位遊戲銷售後續的使用權問題。

關鍵字：停止殺死遊戲

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