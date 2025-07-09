ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「中信飛牡蠣」獲6強佳績！台《英雄聯盟》北中南發2430份雞排

▲▼CFO。（圖／翻攝自推特）

▲中信飛牡蠣 CFO。（圖／翻攝自推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣電競戰隊「中信飛牡蠣」在今年《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）中展現驚人實力，成功拿下2025 MSI前六強佳績，成為太平賽區的驕傲。雖然在分組賽中與世界冠軍隊伍T1激戰五場後以2:3惜敗，仍贏得粉絲們的熱烈支持。為感謝召喚師們的應援，台灣《英雄聯盟》官方粉絲專頁宣布將於7月13日舉辦「全台雞排大放送」活動，北、中、南三地同步開炸，共計發放2430份免費雞排！


台灣《英雄聯盟》粉專9日表示，將於台北、西門桂林店、台中一中店及高雄瑞豐夜市三地同步展開雞排發放，每地準備810份熱騰騰的雞排。此外，現場還有知名實況主驚喜現身，包括Never_loses、MMD咪咪蛋及Bebeisadog，與粉絲同樂。除了雞排，活動更提供限量2025 MSI紀念帆布袋，只要於粉專應援留言便有機會獲得！

如何領取雞排？三步驟輕鬆搞定：

1. 活動時間內到指定地點排隊。
2. 向工作人員出示台灣《英雄聯盟》Facebook粉專按讚畫面，即可領取雞排。
3. 額外出示粉專MSI賽事貼文的應援留言，還能拿限量帆布袋（數量有限，送完即止）。

雞排發放地點與時間：
台北市萬華區桂林路1號　炸鷄大獅 西門桂林店**
台中市北區一中街60號　天使雞排 一中店**
高雄市鼓山區裕誠路　天使雞排 瑞豐夜市12排**
時間：7月13日（日）16:00至21:00

《英雄聯盟》粉專提醒，活動期間每人限領一份雞排，排隊時需遵守秩序，並且贈品僅供活動使用，不得折抵現金或進行買賣。雞排數量有限，送完為止。

???? 兌現祭品文承諾，北中南雞排大放送！???? - 恭喜 中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster 獲得 2025 MSI...

英雄聯盟發佈於 2025年7月9日 星期三

關鍵字：電競台灣英雄聯盟雞排粉絲福利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

推薦閱讀

「中信飛牡蠣」獲6強佳績！台《英雄聯盟》北中南發2430份雞排

連續入圍漫畫大賞！Jump+《相反的你和我》動畫2026開播

遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

《黎明死線》x《陰屍路》合作曝光　傳奇「弩哥」加入嗨翻全網

美年輕人遊戲支出大減25%　分析師：求職困難、信用卡違約高

《賽馬娘》歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油　影片千萬觀看

馬斯克聲援「停止殺死遊戲」連署破百萬　玩家抗爭號角正式響起

美國《寶可夢》卡牌插隊竟變流血事件　兇嫌玻璃刺人秒遭逮捕

想買Switch2看這！任天堂合作CPBL　出示明星賽門票抽購買資格

台灣大哥大攜手iStaging AI「企業實體店面3D化」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂重啟進軍虛擬實境研發

想買Switch2看這！

「停止殺死遊戲」連署破百萬聲援

《寶可夢》卡牌插隊竟引發流血事件

《黑暗靈魂》69歲父戰9個月通關

《死亡擱淺》亞洲女演員少因「皮膚太光滑」

任天堂社長坦言開發成本暴漲

《死亡擱淺2》兔田佩克拉見自己

《楓之谷Artale》又出包！

Switch2玩家用戶名不妥遭永Ban

最新新聞

「中信飛牡蠣」獲6強佳績！《LOL》發2430份雞排

《相反的你和我》動畫2026開播

任天堂社長坦言開發成本暴漲

《黎明死線》x《陰屍路》合作曝光

美年輕人遊戲支出大減25%史上新低

歐美實況主「抽自己屁股」幫馬娘加油

「停止殺死遊戲」連署破百萬聲援

《寶可夢》卡牌插隊竟引發流血事件

想買Switch2看這！

台灣大哥大攜手iStaging AI

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366