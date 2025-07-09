「中信飛牡蠣」獲6強佳績！台《英雄聯盟》北中南發2430份雞排

▲中信飛牡蠣 CFO。（圖／翻攝自推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣電競戰隊「中信飛牡蠣」在今年《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）中展現驚人實力，成功拿下2025 MSI前六強佳績，成為太平賽區的驕傲。雖然在分組賽中與世界冠軍隊伍T1激戰五場後以2:3惜敗，仍贏得粉絲們的熱烈支持。為感謝召喚師們的應援，台灣《英雄聯盟》官方粉絲專頁宣布將於7月13日舉辦「全台雞排大放送」活動，北、中、南三地同步開炸，共計發放2430份免費雞排！



台灣《英雄聯盟》粉專9日表示，將於台北、西門桂林店、台中一中店及高雄瑞豐夜市三地同步展開雞排發放，每地準備810份熱騰騰的雞排。此外，現場還有知名實況主驚喜現身，包括Never_loses、MMD咪咪蛋及Bebeisadog，與粉絲同樂。除了雞排，活動更提供限量2025 MSI紀念帆布袋，只要於粉專應援留言便有機會獲得！

如何領取雞排？三步驟輕鬆搞定：

1. 活動時間內到指定地點排隊。

2. 向工作人員出示台灣《英雄聯盟》Facebook粉專按讚畫面，即可領取雞排。

3. 額外出示粉專MSI賽事貼文的應援留言，還能拿限量帆布袋（數量有限，送完即止）。

雞排發放地點與時間：

台北市萬華區桂林路1號 炸鷄大獅 西門桂林店**

台中市北區一中街60號 天使雞排 一中店**

高雄市鼓山區裕誠路 天使雞排 瑞豐夜市12排**

時間：7月13日（日）16:00至21:00

《英雄聯盟》粉專提醒，活動期間每人限領一份雞排，排隊時需遵守秩序，並且贈品僅供活動使用，不得折抵現金或進行買賣。雞排數量有限，送完為止。