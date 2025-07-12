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《Ready or Not》實施「畫面審查」　惹眾怒官方強調：極小調整

記者黃冠瑋／綜合報導
由VOID Interactive所開發的戰術射擊遊戲《Ready or Not》於6月決定主機內容將加入「畫面審查」機制遭到大批網友不滿。對此後續官方也公告聲明，「為了符合主機平台上的 ESRB評級並確保跨平台一致，才會做此改動，但只是一些極小調整，不會影響原本遊戲存在的血腥、暴力元素」。

▼《Ready or Not》實施「畫面審查」機制。（圖／翻攝自X／VOID Interactive）

▲▼《Ready or Not》實施「畫面審查」機制。（圖／翻攝自X／VOID Interactive）

根據官方公告聲明，《Ready or Not》本身的槍戰內容並未有重大變化，玩家仍然可以使用槍械造成敵人斷肢，並且遊戲中仍會包含大量的血腥場面，只是玩家將無法再肢解敵人的屍體，是為了符合主機平台上的 ESRB評級。此外，更新會移除部分裸露畫面，淡化兒童性虐待內容的暗示，並將躺在床上抽搐的NPC替換為熟睡姿勢的NPC。官方後續也強調，「血腥和暴力的效果在遊戲中不會因為此項改動減弱，我們只在絕對必要的情況下進行修改，只是一些極小調整，並且只遵守遊戲規範，僅此而已」。

雖說官方為了能實現PC和其他主機的跨平台連線，而不得不做出刪除，在一般人看來非常合理，但此項聲明依舊無法讓所有玩家買單，《Ready or Not》在Steam上評價也連帶影響暴跌至「大多負評」，甚至有玩家發起抵制行動，要求歸還被移除的內容。

眼看事情越演越烈，官方後續表示願意提供替代方案，根據一位名為Kaminsky的Void開發者解釋，「如果玩家願意，Void可以允許玩家將所有修改過的內容重新添加到遊戲中」，也意味著玩家可以選擇透過修改器，讓遊戲畫面回歸原本樣貌，只不過就無法與其他主機進行跨平台連機，但對於只想在PC版體驗的玩家來說，或許影響不大。另外，《Ready or Not》已於 Steam 平台推出，對折特價截至7月11日夏季特賣結束為止，PS5、Xbox Series 版預計2025年7月15日上市。

You know someone will do it day 1 of the changes
byu/tl_viper inReadyOrNotGame

關鍵字：Ready or Not射擊遊戲

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