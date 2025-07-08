CloverWorks三大戀愛新番齊發！畫面精緻高評分網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

今年夏天許多重量級大作將輪番登場讓動漫迷們相當期待，曾經負責過「間諜家家酒、孤獨搖滾」高品質動畫製作公司 CloverWorks 7 月也將一口氣帶來三部人氣戀愛作品，本周放送後憑著精美畫面還有引人入勝的劇情，獲得粉絲們高度評價。

▼CloverWorks 7 月一口氣帶來三部人氣戀愛作品。（圖／翻攝自推特）

首先是《戀上換裝娃娃》第二季，儘管原作已經完結，不過動畫當中海夢與新菜的故事才剛要開始，時隔三年海夢依舊可愛，挑逗著新菜雙方互動讓人臉紅心跳，時而給出的福利加上對於 Cosplay 詳細說明，完全展現《戀上換裝娃娃》的魅力；《青春豬頭少年不會夢到聖誕服女郎》故事來到大學篇，除了聚焦美麗的麻衣學姊與男主互動之外，出現在咲太身後的聖誕服女郎為接下來劇情埋下伏筆，懷抱著「思春期症候群」少年少女物語再度展開，兩部作品播出後在動畫瘋上都是完美的 5.0 評分。

緊接著同樣是 CloverWorks 所帶來新番《薰香花朵凛然綻放》，這部由三香見サカ所創作的漫畫，目前累積銷量超過 430 萬冊。動畫首集女主角薰子閃閃發亮的大眼，微微泛紅臉頰，精緻人物刻劃完全呈現 CloverWorks 的強項，分屬於不同高中，看起來是不同世界的兩個人如何走到一起，成為《薰香花朵凛然綻放》的一大看點。