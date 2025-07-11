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玩家擔憂《洛克人》已遭唾棄　卡普空闢謠：仍是重要遊戲IP

記者黃冠瑋／綜合報導

最初《洛克人》發行遊戲至今已經30多年，全系列銷售就超過3200萬套，然而自2018年《洛克人11》發布後，該系列就沉寂許久。除了在《魔物獵人：世界》和《任天堂明星大亂鬥特別版》中客串出場外，洛克人就鮮少出現，讓玩家擔憂官方是否已經遺棄，對此卡普空出面解釋，該系列仍是我們最重要的IP之一。

▼《洛克人》全系列銷售超過3200萬套。（圖／翻攝自X／Capcom USA）

▲▼《洛克人》全系列銷售超過3200萬套。（圖／翻攝自X／Capcom USA）

根據外媒報導，卡普空在日前舉辦第46屆股東大會，其中就有玩家詢問《洛克人》未來計畫，由於過去七年期間除了移植版和合集版之外，該遊戲在相當長的一段時間內沒有以新遊戲的形式推出，讓這位玩家不免擔心。

對此卡普空發言人表示，「《洛克人》系列是我們最重要的IP之一，我們一直在思考如何進一步開發它。不過，目前我們無法透露更多資訊」，後續官方也指出，有收到大量來自海外市場關於《洛克人》系列的諮詢，正考慮著手如何製作該系列新作。

另外，早在2018年二十世紀福斯公司就宣布將製作一部真人版《洛克人》電影，並請來《超能計畫》的導演Henry Joost和Ariel Schulman執導，片名暫定為《MEGA MAN》，後續也在2021年於Netflix上啟動了真人版《洛克人》項目，但目前就如同遊戲系列一樣不清楚製作進度以及上市日期，也不確定是否為CGI加上真人版演出。

關鍵字：卡普空洛克人

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