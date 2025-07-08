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《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台　傳奇旅程贏得全場掌聲

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》CFO 在擊敗歐洲第一之後，今日 ( 7/8 ) 季中邀請賽舞台上要面對上更強勁的對手：LPL 第一種子 AL。系列賽雙方戰況相當激烈，但 AL 團戰及轉線細節上還是更勝一籌，最終 3-1 贏得系列賽。CFO 儘管遭到淘汰，不過這次 MSI 不可思議的旅程也受到所有粉絲讚賞。

▲▼CFO。（圖／翻攝自推特）

首局 AL 展現強大的營運以及團戰配合能力先下一城，第二局更是從對線期就完全壓制住了 CFO，落後 7k 經濟、掉了水龍魂，正當所有人以為大勢已去之時，CFO 展開反擊 JunJia 蠍子好夾搭配全員傷害爆發，一波不科學團戰 CFO 瞬間反超經濟，只不過可惜進攻高地時有點操之過急，驚滔駭浪之中 AL 還是拿下第二局取得聽牌。

第三局屬於 Doggo 的個人秀，伊澤瑞爾拿到良好經濟的情況下傷害爆炸瘋狂拉扯，中路甚至 Solo 對方 AD 打出破口，背水一戰的 CFO 沒有放棄把系列賽扳回一城。第四局前期 CFO 咬住經濟，不過轉線期 AL 杰西獲得良好發育，24 分鐘雙方拉扯過程當中，CFO 守中塔被對方抓到機會，AL 吉茵珂絲被動觸發打贏團戰順勢拿下物件，後續 AL 攻勢無法阻擋最終 3-1 贏下系列賽。CFO 儘管遭到淘汰，不過這次 MSI 跟 T1 力戰五把、擊敗歐洲第一創造歷史，敢打敢拚的精神還是贏得所有觀眾掌聲。

關鍵字：英雄聯盟

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