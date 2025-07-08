《英雄聯盟》CFO不敵AL告別MSI舞台　傳奇旅程贏得全場掌聲

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》CFO 在擊敗歐洲第一之後，今日 ( 7/8 ) 季中邀請賽舞台上要面對上更強勁的對手：LPL 第一種子 AL。系列賽雙方戰況相當激烈，但 AL 團戰及轉線細節上還是更勝一籌，最終 3-1 贏得系列賽。CFO 儘管遭到淘汰，不過這次 MSI 不可思議的旅程也受到所有粉絲讚賞。

首局 AL 展現強大的營運以及團戰配合能力先下一城，第二局更是從對線期就完全壓制住了 CFO，落後 7k 經濟、掉了水龍魂，正當所有人以為大勢已去之時，CFO 展開反擊 JunJia 蠍子好夾搭配全員傷害爆發，一波不科學團戰 CFO 瞬間反超經濟，只不過可惜進攻高地時有點操之過急，驚滔駭浪之中 AL 還是拿下第二局取得聽牌。

第三局屬於 Doggo 的個人秀，伊澤瑞爾拿到良好經濟的情況下傷害爆炸瘋狂拉扯，中路甚至 Solo 對方 AD 打出破口，背水一戰的 CFO 沒有放棄把系列賽扳回一城。第四局前期 CFO 咬住經濟，不過轉線期 AL 杰西獲得良好發育，24 分鐘雙方拉扯過程當中，CFO 守中塔被對方抓到機會，AL 吉茵珂絲被動觸發打贏團戰順勢拿下物件，後續 AL 攻勢無法阻擋最終 3-1 贏下系列賽。CFO 儘管遭到淘汰，不過這次 MSI 跟 T1 力戰五把、擊敗歐洲第一創造歷史，敢打敢拚的精神還是贏得所有觀眾掌聲。