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目標讓孩童成為主機玩家　任天堂社長談Switch 2售價門檻

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長古川俊太郎近日在投資人會議中表示，任天堂 Switch 2 的定價對於其提供的遊戲體驗而言是合理的，並強調年幼孩童可透過其他方式接觸任天堂角色與世界觀。

▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ Nintendo,Switch2,Switch 2 。（圖／記者蘇晟彥攝）

會議上一位投資人對 Switch 2 的售價表達關切，指出其價格高於過去如紅白機（Famicom／NES）等主機，可能會減少兒童接觸遊戲的機會。對此古川回應，「我們認為 Nintendo Switch 2 的價格是與其提供的遊戲體驗相符的，團隊最重要的目標是讓消費者透過有趣的體驗感受到其價值，為了達成這一點我們在 Switch 2 中加入了多項功能。」

他進一步說明，「確實 Switch 2 的售價比我們過去的遊戲主機更高，但我們也在遊戲主機以外提供多樣的方式，讓年幼的孩子能夠與任天堂角色及其遊戲世界互動。最終的目標之一是讓這些孩子日後成為我們遊戲主機的玩家，我們也會密切關注價格是否成為消費門檻。」

近年來，任天堂逐漸將觸角從純遊戲拓展至其他領域，包括開設多間主題樂園、推出《超級瑪利歐兄弟電影》（即將到來的續集與《薩爾達傳說》電影）、設立日本任天堂博物館。由於《瑪利歐賽車》和《咚奇剛》在電影與樂園中的比重相當高，因此這些 IP 成為 Switch 2 初期主打陣容也就不足為奇。

至於原本的 Nintendo Switch 古川強調仍會持續推出新作，並且許多遊戲將同時支援在新舊兩台主機上遊玩。「我們仍在為 Nintendo Switch 開發新遊戲，並已有豐富的遊戲庫可供選擇，因此相信消費者也能透過 Switch 2 體驗這些遊戲。」他也補充：「事實上若從 Switch 推出時算起，當年就讀一年級的小孩現在可能已升上中學，平台壽命愈長消費者接觸軟體的機會就愈多，我們將持續用心開發每一款 Switch 2 遊戲，讓更多人樂在其中。」

關鍵字：任天堂

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