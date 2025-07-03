《魔物獵人荒野》更新爆災情　實況主80萬電腦崩潰...魔物病毒上熱搜

記者楊智仁／綜合報導

2025年6月底，Capcom推出《魔物獵人荒野》（Monster Hunter Wilds）第二彈免費更新後，PC版出現嚴重災情。多位玩家反映出現當機、系統操作異常等問題，甚至連高規格電腦亦無法倖免，引發大量討論與批評。此波事件更因知名日本實況主Mハシ在直播中發生「高規電腦當機」而被推上風口浪尖，社群熱議關鍵字「魔物獵人病毒」、「PC破壞」迅速登上熱搜。

▼《魔物獵人荒野》出現災情。（圖／翻攝自Steam）

根據玩家回報，此次更新後遊戲導致CPU與GPU資源佔用異常上升，進而引發啟動或任務載入時當機。即便配備RTX 4090與Intel i9-13900KF等高階零組件，仍有玩家反映遊戲無法順利運作，日本人氣實況主Mハシ更表示，自己價值80萬日圓的實況用PC在遊玩《魔物獵人荒野》時凍結並失去操作能力，直播公開後引起廣泛關注，進而被稱為「M哈希PC災難事件」，成為批評遊戲最佳化不足的導火線。

Capcom後續緊急釋出修正，不過部分玩家仍回報：「問題並未完全解決」，呼籲Capcom應進一步進行深層最佳化與測試驗證。在事件引發熱議後，Mハシ本人於說明影片中澄清，其PC目前已透過維修恢復正常。他並指出，當機原因可能與Intel第13代CPU潛在的硬體相容問題，以及遊戲側著色器處理與優化不足有關，應屬多重技術條件造成的複合型異常。