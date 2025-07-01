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AR實景相伴、虛擬心跳陪你入夢　《戀與深空》4.0更新總整理

▲▼ 。（圖／戀與深空官網）

▲本次更新同步釋出限定卡面，延續故事重要情感節點。（圖／戀與深空官網）

 記者吳立言／綜合報導

《戀與深空》4.0版本更新將於7月3日正式登場，推出多項深度互動功能，包含全新「陪我睡覺」模式與支援實景AR的「實景相伴」系統，讓角色陪伴不再侷限於螢幕，而是走入玩家日常生活之中，帶來全新陪伴體驗與豐富互動內容。以下為本次改版的五大核心亮點與功能總整理，涵蓋新功能、活動內容與注意事項，幫助玩家快速掌握重點：

「陪我睡覺」功能　再現真實入眠互動

新版本主打「陪我睡覺」功能，玩家可配戴耳機體驗角色於入睡前輕聲細語說晚安、聆聽真實的呼吸與心跳節奏，甚至在夢中聽見對方的夢囈與被喚醒的反應。音效系統強化環繞立體聲技術，搭配日夜光影模擬與小夜燈模式，營造安心入眠氛圍。此外還支援白噪音與音樂播放，結合「幫我記」系統，提升睡眠品質與情感連結。

「實景相伴」AR系統正式上線　實現跨時空陪伴

全新「實景相伴」功能同步登場，擴展至所有陪伴系統內容。玩家可透過AR技術讓角色現身於實際環境中，自由調整角色距離、鏡頭倍率、光照適應與視線追蹤。系統也支援物品隱藏與美顏工具，提供靈活而真實的陪伴感受。

手帳系統開放DIY創作　承載與他共度的回憶

新增「主題手帳」玩法，讓玩家以高自由度設計專屬戀愛日記。從封面到內頁、從樣式到貼紙皆可客製，搭配範本輕鬆上手。主題活動「誓言與你」將於7月3日至7月22日限時舉辦，完成任務可獲得「摯年」、「綺時」系列手帳組件。

桌面小工具啟用　陪伴觸手可及

玩家可透過主頁即時查看遊戲數據、接收貓咪訊息，或展示角色照片點亮心情，打造與角色時刻相伴的日常感。日常中每一次打開手機，都是與他見面的時刻。4.0版本新增三款手機桌面小工具，將《戀與深空》中的陪伴延伸至現實日常：

資訊展示：體力、活動狀況、UP芯核等一目了然，隨時掌握進度

貓很想你：你的虛擬小貓根據你最近的登入時間發送訊息與心情反應

照片展示：從遊戲相簿中挑選專屬回憶，五種版型點亮每一次點擊

幻象與靈空行動限時開放　新增多項戰略與劇情玩法

4.0版本亦限時開放「幻象」心跡玩法，玩家可更換服裝與配飾，重新演繹過往經典劇情。而常駐新玩法「靈空行動」將揭開全新任務「卡利花的迴響」，透過三方勢力抉擇、多重結局發展與豐富探索獎勵，包括鑽石、服飾模組與趣味島嶼劇情，深化戰略性與情感參與。

此外，《戀與深空》4.0版本預下載現已全平臺開啟，玩家可選擇提前下載資源，待更新開啟後可直接進入遊戲，節省當日等待時間。7月3日版本更新後將進行強制更新，未更新用戶端將無法進入遊戲。建議使用「覆蓋安裝」方式更新，無需解除安裝原版本。

此次更新內容豐富，新增多項沉浸式互動與活動設計，帶來更緊密的角色陪伴體驗。也提醒玩家在享受遊戲的同時，適度安排遊玩時間，理性看待虛擬互動與付費內容，避免因過度投入影響生活作息或財務規劃。

關鍵字：戀與深空乙女遊戲乙遊

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