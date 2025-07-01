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《刺客教條：黑旗》重製再次證實　配音員洩漏：很快要再破一次

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，而近幾年就有傳出《刺客教條：黑旗》將會迎來重製版，對此先前知名雕塑商也間接證實正在開發當中，而近日遊戲主角愛德華配音員Matthew Evans在與粉絲簽名會聊天時，就意外暗示很快就需要再把《刺客教條：黑旗》玩一次，也再次證實重製版即將推出。

▼《刺客教條：黑旗》重製版再次證實將會推出。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》Steam）

▲▼《刺客教條：黑旗》重製版再次證實將會推出。（圖／翻攝自《刺客教條：黑旗》Steam）

根據外媒報導，Matthew Evans（藝名Matt Ryan）除了是《刺客教條：黑旗》主角愛德華肯威的配音兼動作捕捉演員，同時也演出過《黑暗正義聯盟》、《康斯坦汀：惡魔城》而因此聞名。近日有粉絲分享他在先前簽名會上所透露的細節，在跟粉絲聊到《刺客教條：黑旗》時，就詢問對方是否已經全破遊戲，粉絲也爽快回答已經破完，後續Matthew Evans則是悄悄暗示了「可能很快要再全破一次」，並且強調這是有原因，但為什麼他則是不願再透露更多細節。

另外，先前在雕像商Pure Arts所展開的直播中，就提到《刺客教條：黑旗》主角愛德華正在發生改變，再加上就有傳出曾開發過《刺客教條：黑旗》衍伸作品《怒海戰記》的Ubisoft新加坡分公司將會參與其中，想必玩家距離《刺客教條：黑旗》重製版真的已經不遠了。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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