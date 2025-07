《刺客教條：黑旗》重製再次證實　配音員洩漏：很快要再破一次

記者黃冠瑋/綜合報導

對於年代久遠遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見,而近幾年就有傳出《刺客教條:黑旗》將會迎來重製版,對此先前知名雕塑商也間接證實正在開發當中,而近日遊戲主角愛德華配音員Matthew Evans在與粉絲簽名會聊天時,就意外暗示很快就需要再把《刺客教條:黑旗》玩一次,也再次證實重製版即將推出。

▼《刺客教條:黑旗》重製版再次證實將會推出。(圖/翻攝自《刺客教條:黑旗》Steam)

根據外媒報導,Matthew Evans(藝名Matt Ryan)除了是《刺客教條:黑旗》主角愛德華肯威的配音兼動作捕捉演員,同時也演出過《黑暗正義聯盟》、《康斯坦汀:惡魔城》而因此聞名。近日有粉絲分享他在先前簽名會上所透露的細節,在跟粉絲聊到《刺客教條:黑旗》時,就詢問對方是否已經全破遊戲,粉絲也爽快回答已經破完,後續Matthew Evans則是悄悄暗示了「可能很快要再全破一次」,並且強調這是有原因,但為什麼他則是不願再透露更多細節。

另外,先前在雕像商Pure Arts所展開的直播中,就提到《刺客教條:黑旗》主角愛德華正在發生改變,再加上就有傳出曾開發過《刺客教條:黑旗》衍伸作品《怒海戰記》的Ubisoft新加坡分公司將會參與其中,想必玩家距離《刺客教條:黑旗》重製版真的已經不遠了。

Matt Ryan (Voice of Edward Kenway) Teases Black Flag Remaster via a fan interaction at a convention!



Quote

“Have you beat the game?… well you may have to beat it again ????”

And

“There’s a reason I say that but I can’t say anything…”@TheHiddenOneAC @TheRealZephryss pic.twitter.com/vg6RghgcE7