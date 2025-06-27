快訊／《楓之谷Artale》官方被燒到怕　發福利澄清「GM改裝事件」

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》創造炎上現場的速度一次比一次快，金勾王事件才火速致歉後，27日再次針對「GM改裝事件」發出聲明，強調這是從韓服以來從未發生過的案例，負責人經驗不足導致事件發生，目前正在重新檢討，未來也將建立明確流程，但強調「BUG是真實發生，必須顧及玩家權益」，針對那件套裝恢復到+5（還沒衝到套防），以示公平。

女實況主多綠在Threads發文表示，自己因為卷軸顯示BUG，原本要衝套智的裝備衝到套防，讓她跟GM回報錯誤，沒想到官方人員直接請她下線，再次登入後就衝成+10的裝備，變成有33屬的頂級神裝，讓她興奮大喊，「我愛阿泰爾」，更表明官方人員速度神速，不到半天就幫她改完裝備素質。

此事引起網友激憤，認為「腳本不抓，實況主改裝就特快」，質疑GM動用特權幫公眾人物服務，在Discord、社群等地引起軒然大波，但事發第一時間多綠友人姆姆芭柒mumu87拍片反擊網友，更創造第二戰場，在27日晚間也火速致歉。

官方在27日晚間也發表處理結果，再次致歉「帶給各位的巨大失望、被剝奪感，以及對我們營運團隊的不信任，我們在此無可辯解地，為此深深鞠躬致歉。」在公告中公開整個處理的流程，強調「因遊戲系統錯誤（Bug）所造成的玩家損失」在團隊來看，判斷為最緊急且重大的事件，強調因為經驗不足，優先處理這個案例，讓其他玩家不滿，團隊感到抱歉。

對此，目前決議立即回收引發爭議的道具，並將其恢復至發生Bug前的最初狀態，也就是「藍色神仙之服(+5)」，並將後續5張套服智力捲全數歸還，此外，指出這是韓服從未發生過的狀況，但將重新檢討流程，同時附上5張加倍券、5張調寶加倍券來表示歉意。

致所有喜愛 Artale 的冒險者們：

我們是 Artale 開發團隊。

首先，對於近期因特定玩家的道具恢復處理過程及其結果，所帶給各位的巨大失望、被剝奪感，以及對我們營運團隊的不信任，我們在此無可辯解地，為此深深鞠躬致歉。

本次事件是因營運團隊經驗不足與安逸心態，所導致的明確過失。最重要的是，此事讓各位對遊戲最核心的價值——「公平性」與「信賴」產生了疑慮，我們對此致上最誠摯的歉意。

我們認為，透明地公開本次事件的所有過程，明確地承認我們的錯誤，並詳細地向各位說明未來將如何導正這一切，是我們現在所應盡的最基本的責任。

1.關於事件的發生與我們的初步處理過程

本次爭議始於 6 月 26 日，我們收到一名玩家的申訴。我們將根據內部記錄，如實地向各位說明所有已查明的事實。

事件內容： 玩家原先試圖對 藍色神仙之服(+5) 使用「套服智力卷軸60%」，但實際上因遊戲內道具說明欄的顯示異常(Bug)，導致使用了「套服防禦卷軸60%」並成功。其後，該玩家在認知到此事實的狀態下，追加使用了 4 次「套服智力卷軸60%」，最終製作出「成功9次的套服智力, 1次的套服防禦」狀態的「藍色神仙之服」。

初步處理內容： 負責恢復的同仁確認了玩家回報的「顯示異常(Bug)」為事實，並基於兩種卷軸成功率相同的理由，採取了將「套服防禦」屬性變更為「套服智力」屬性的初步措施。

處理流程的問題點： 該申訴是透過「程式錯誤回報」管道所接收，我們依循著「優先處理因Bug所造成的損失」之內部標準，迅速進行了應對。但在應對本次複雜案例時，因缺乏明確的恢復流程，導致負責人自行判斷並採取措施，這是我們在處理流程上的過失。

2.關於給予特權的疑慮與我們的處理原則

許多玩家指責，為何只針對特定玩家進行了如此迅速的處理，並質疑這是否為特權。我們完全理解各位會有這樣的感受，也承認我們的說明有所不足。

我們將「因遊戲系統錯誤(Bug)所造成的玩家損失」判斷為最緊急且重大的事件，並設有優先處理相關諮詢的內部標準。該玩家的諮詢也因屬於「因顯示異常(Bug)所造成的損失」，故適用了此優先處理標準，進行了迅速的應對。這絕非針對特定人士的特權，而是我們優先處理Bug相關問題的內部標準所致。

實際上，因Bug所造成的損失恢復，一直以來都是依循著我們的內部標準，迅速地進行處理。

．[案例 1] 5/21 20:00 公會標誌變更錯誤回報 → 5/22 13:29 恢復完成

．[案例 2] 6/3 16:06 護身符未發放錯誤回報 → 當日HotFix並進行恢復

．[案例 3] 6/20 12:41 神祕背包未發放錯誤回報 → 6/20 19:00 恢復完成

．[案例 4] 6/19 11:49 及 11:37 1:1交易道具消失錯誤回報 → 6/20 19:46 及 13:00 各別恢復完成

．[案例 5] 5/4 23:38 飄雪結晶未發放錯誤回報 → 5/5 15:48 恢復完成

然而，若我們的這項原則，在結果上對其他正在等待諮詢回覆的玩家們造成了被剝奪感，並被視為有失公平的行為，這也完全是我們的疏失與錯誤。我們絕不會以原則為藉口，來迴避結果上的不公正。

客服是由人員直接應對的領域，因此即使存在內部標準，也隨時可能發生預期之外的狀況。對於本次事件在結果上引發了誤會，我們再次深感抱歉。但我們必須在此明確聲明，我們絕未為了優先處理特定諮詢，而刻意延後或擱置其他玩家的諮詢。關於這點，懇請各位不要誤會。

3.關於初步處理的再次檢討與最終決定

在初步處理完成後，我們針對此次特殊的案例，進行了內部追加檢討與深度討論。其結果，我們最終確認了由負責人所進行的初步處理是錯誤的。

此外，我們判斷問題的本質，不僅僅在於「使用了錯誤的『套服防禦卷軸60%』」。我們得出的結論是，該玩家在明確認知到「顯示異常(Bug)」的時間點後，仍繼續進行強化的部分，難以被認定為正常的遊戲行為。

因此，為了導正所有情況，我們做出了以下的最終決定：

完全撤回錯誤的處理，並將道具恢復至最初狀態：

我們將立即回收引發爭議的道具，並將其恢復至發生Bug前的最初狀態，也就是「藍色神仙之服(+5)」。

在認知到錯誤後所使用的 5張「套服智力卷軸60%」將會全數歸還。

此決定是我們團隊全體，對於負責人經驗不足的判斷所做的修正，同時也展現了我們絕不容忍「認知到錯誤後，仍試圖從中獲利之行為」的堅定原則。

4.關於根本的解決方案與致歉

本次事件，是在缺乏明確恢復流程的狀況下所發生的。特別是，這是自韓國伺服器以來，從未發生過的複雜案例，因而負責人的經驗不足，進而導致了更嚴重的過失。

我們將以本次事件為契機，從根本上重新檢討所有的恢復處理流程，並建立明確、嚴格的標準，讓負責人在任何情況下，都無法自行做出判斷。同時，對於本次事件負有責任的負責人，我們將依據內部規定，嚴肅追究其責任。

對於近期接連發生的各種問題，帶給各位玩家巨大的疲勞感與失望，我們深感抱歉。對於所有因喜愛Artale而給予我們嚴厲指教的玩家們，我們感受到無限的責任。

為了向本次事件中，所有受到傷害的玩家們表達我們的歉意，我們準備了微薄的補償。我們深知這份補償，遠遠無法彌補各位受傷的心情，但我們希望將其視為我們展現決心的最基本誠意，懇請各位能夠寬容地接受。

[領取方式] 與 NPC「GM露露」進行對話

[發放對象] LV. 13 以上全體玩家

[發放期間] 2025年 6月 28日(六) 維護後 ~ 2025年 7月 11日(五) 下午 11點 (台灣時間為準)

[發放道具] 經驗值2倍券(30分鐘) 5張, 掉落率2倍券(30分鐘) 5張

[使用期限] 2025年 8月 11日 下午 11點 (台灣時間為準)

再一次，對於因我們的經驗不足，而帶給大家巨大的失望，我們在此深深鞠躬致歉。我們將不再是只會空口說反省，而是會以行動證明、以結果來重新贏得信任的開發團隊。

Artale 開發團隊 敬上