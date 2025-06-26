剛指控AI公司抄襲...外媒曝迪士尼正與OpenAI洽談合作

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，迪士尼目前正與 ChatGPT 背後的開發公司 OpenAI 進行初步洽談，探索將人工智慧導入其電影、主題樂園與串流平台的可能性，若此合作成真，將為迪士尼講故事與與粉絲互動的方式帶來顛覆性改變。

▼外媒曝迪士尼正與 OpenAI 洽談中。（圖／翻攝自迪士尼）

消息指出，迪士尼正在尋求利用 AI 提升創作流程的方式，不過迪士尼並未貿然投入，對於是否將旗下經典 IP（例如星際大戰、米奇、超人特攻隊）授權給 OpenAI，公司採取極為謹慎的態度。這樣的策略不難理解，畢竟 6 月初迪士尼剛與環球影業一同提起訴訟，控告 Midjourney 等 AI 公司未經授權擅自使用胡迪、美國隊長等角色。對迪士尼而言，擁抱未來的同時也要守護品牌核心資產，這是他們一貫的作風。

對 OpenAI 而言，若能與迪士尼合作，無異於一場技術與資源的豪華加乘，即便僅獲得有限角色授權，也足以讓其 AI 工具升級，使其更能產出帶有迪士尼風格的故事與視覺內容。儘管目前合作金額未公開，但從 OpenAI 過去與媒體巨頭的合作紀錄來看，這筆交易背後可能藏有龐大商機，或成為好萊塢與 AI 合作的潛在範本。