《楓之谷Artale》原廠Nexon吸血創作者　台繪師控：近10萬不能領

記者蘇晟彥／綜合報導

《楓之谷Artale》不僅因為懷舊伺服器吸引玩家搶玩，更因為「紙娃娃系統」受到青睞，不少人想要變成喜愛的角色在冒險世界闖蕩，一口氣栽進世界中。對此，近日就有繪師拍片控告原廠Nexon，指稱在上面進行創作不僅要被抽65%高額抽成，提領系統還根本沒完成，造成自己賺到近10萬元完全無法提領，讓他直說，「之前還提倡要在平台上進行，現在直接私下找我製圖就好」，再次引起討論。

▼安竹Anzu控訴自己在平台上累積到3,000多美金（9萬多元台幣），不僅早就被抽成抽爆，現在還根本無法領取。（圖／翻攝自安竹Anzu YouTube頻道）

安竹在影片中指出，現在許多人都會在Discord委託創作，自己原本認為應該要讓平台（Nexon）抽成，遊戲才能長遠走下去，即便Nexon抽成高達65%，但已經白紙黑字講明，並沒有任何不妥。豈料，自己在平台上累積了約3,000美金左右收益，換算台幣約9萬多元，也就是平台方早就先賺走20多萬，但目前領取功能「根本沒製作好」，造成在裡面的錢完全領不出來，官方也只有寫下「功能完成時再行公告」，讓他笑稱「自己根本就打臉自己」，接下來就直接私下交易就好，再透過平台只會根本賺不到錢。

對此，有不少網友就認為，這件事情跟《楓之谷Artale》無關，兩邊也是不同團隊，應該劍指Nexon，但也有部分網友認為，就是因為《楓之谷Artale》帶起這股熱潮，怎麼可能脫的了關係。此外，除了官方帶頭吸血創作者外，《楓之谷Artale》自由交易系統上線完全看不見曙光，造成近期雪價大漲，整個伺服器的價格亂掉，短短2天不少裝備、卷軸價格都飆漲1.5-2倍，還遲遲沒有看到盡頭。