Facebook大爆破無數社團被封鎖　ACG災情嚴重...萬人連署要說明

記者楊智仁／綜合報導

在 Instagram 與 Facebook 大量用戶遭到封鎖後，如今 Meta 旗下的 Facebook 社團也傳出大規模停權事件。24 日深夜許多臉書社團不明原因被關閉，連申訴的管道都沒有，台灣以動漫相關社團狀況相當嚴重，而 Meta 發言人 Andy Stone 也證實「公司已注意到此技術性錯誤，並正進行修復。」

▼臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

這次受影響而被停權的社團五花八門，如省錢與折扣分享、育兒支援、寵物（狗、貓）交流、電玩、寶可夢討論，以及機械鍵盤愛好者等內容大部份都很正常，然而社團管理員卻收到與「恐怖主義相關內容」或「裸露」等模糊違規通知，與社團實際貼文內容完全不符，被停權的社團規模從數千人到上百萬人不等。

以台灣來說二次元相關社團影響嚴重，包括動漫、Cosplay、VTuber、遊戲討論區、交友社 / 同好會等。而近期不只 Meta 旗下服務，Pinterest、Tumblr 等社交平台也出現大規模停權投訴，使用者質疑 AI 自動審查機制失誤所致。根據外媒報導目前用戶已發起連署，累計逾 18000 人請願要求 Meta 釐清並解決問題，部分受影響商家亦正採取法律行動。