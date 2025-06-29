睽違13年《絕地要塞2》PvE模式更新　Valve邀玩家協創改版

記者黃冠瑋／綜合報導

Valve旗下免費多人射擊《絕地要塞2》在首次推出時就成功吸引大量玩家前往遊玩，在2023年更是創下同時上線25萬人的紀錄。如今睽違13年官方鄭重宣布遊戲中「曼恩對決機器PvE模式」將迎來大型改版，其中邀請玩家在8月27日之前共同協助創作改版內容，並且完成品將會實裝上市。

▼《絕地要塞2》PvE模式久違更新。（圖／翻攝自《絕地要塞2》Steam）

根據官方公告的資訊，《絕地要塞2》團隊也承襲以往詼諧的說明風格，比喻自己就像勇者一樣，正努力準備「曼恩對決機器PvE模式」（Mann vs. Machine）的新內容，而此次官方將會著重在社群地圖和任務上。此外，Valve也向廣大社群玩家發起徵稿活動，邀請創作者在8月27日之前，提供他們針對此次改版所創作的內容，以此利於官方有足夠多的時間審核並納入更新。

對此有趣的是，官方也強調雖說改版時間接近萬聖節，但創作者不需要把所有地圖內容都變成萬聖節主題。另外，這也並非是Valve首次尋求玩家協助創作，在2023年夏季時就有獲得14張由社區玩家所製作的新地圖，並在今年官方把《絕地要塞2》的完整原始碼，賦予了社群「修改、擴展或重寫《絕地要塞2》」的權力。

值得一提的是，儘管《絕地要塞2》已推出將近18年，但在Steam上仍然擁有大量粉絲，並且是Steam上最好的免費遊戲之一。在過去的六個月，這款遊戲一直維持著4萬到5萬名玩家同時在線，可見得此款遊戲的影響力相當龐大。