中國3A大作《歸唐》震撼曝光　重回「唐朝敦煌」起義之旅

記者黃冠瑋／綜合報導

自從中國在去年8月推出首款3A大作《黑神話：悟空》後就掀起文化研究風潮，如今由網易旗下24 Entertainment臨安工作室宣布將推出3A 大作《歸唐》引起玩家興奮，近日再度釋出遊戲預告，將重回唐朝敦煌動亂下所展開的冒險故事，遊戲也將採用UE5技術，並預計登上PC與主平台。

▼中國3A大作《歸唐》預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／Blood Message）

根據官方釋出的資訊，3A大作《歸唐》故事將以唐朝末年「安史之亂」後的敦煌地區起義為歷史背景，講述一位無名信使與其幼子為伸張國家正義，傳遞關鍵戰報，玩家將經歷沙塵、嚴寒與戰場廢墟，踏上東行三千里回到首都長安的動魄征程。本作主題也承襲過往中國含蓄意涵，圍繞家庭、榮譽、犧牲、文化認同等，讓玩家體驗一場難忘的唐朝文化風采。

另外，官方也說明此次遊戲主打第三方人稱的單機動作冒險，融合近戰、潛行與生存元素，與近期熱門的類魂遊戲不太相同，比較偏向《刺客教條》等的動作敘事遊戲，與此同時遊戲將會使用UE5引擎加上工作室自行開發的技術工具，讓玩家體驗高品質動畫與人物描繪。

對此，預告曝光後引起許多玩家關注並都對此款遊戲相當看好，「5分鐘前我還不知道這款遊戲，現在它已經變成我最想玩的遊戲了」、「這是一款真正超凡脫俗的遊戲，已經迫不及待」、「這才是那些3A工作室應該開發的遊戲，而不是什麼服務型遊戲」、「繼《黑神話：悟空》後我相當看好這款遊戲」。