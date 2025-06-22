爆料者搶先曝PS6規格...採3奈米晶片、AI細節大幅升級

記者楊智仁／綜合報導

索尼距離揭曉下一世代主機 PlayStation 6（PS6） 已越來越接近，先前已有關於其雲端遊戲功能的消息流出，如今又有新爆料指出，PS6 的硬體效能與 AI 應用細節將大幅升級。

▼索尼距離揭曉下一世代主機越來越接近。（圖／翻攝自PS5）

爆料者 Kepler 過去就曾透露 PS5 Pro 相關資訊，如今他指出 PS6 可能採用 3 奈米製程晶片，功耗僅 15 瓦，乍看之下這對一台次世代家用主機而言似乎偏低，但也反映出索尼對於「高效能、低耗能」設計方向的追求：在保有強悍效能的同時，降低發熱並提升能源使用效率。此外，PS6 或將搭載 16 GB 記憶體，並配置 4 MB L2 快取與 16 MB MALL（Memory Access Level Layer）以強化讀寫效率，這些技術可有效縮短讀取時間，並改善多工處理與貼圖管理。

另一大看點是 AI 輔助影像升頻技術，在 AMD 最新 RDNA 5 架構支援下，PS6 料可透過 AI 提供更精細的畫面與細節，而不顯著增加運算負擔。不過，並非所有 PS6 遊戲都必須啟用該功能，它主要針對 4K 高幀率及資源需求龐大的鉅作，像是《GTA 6》之類遊戲而設計。Kepler 亦補充，RDNA 5 與 RDNA 6 都將基於 gfx13 平台，意味著 PS6 與 PS5／PS5 Pro 在技術上具有延續性，能協助開發者更加順利地將遊戲移植或優化至新主機，為上市時提供更豐富的遊戲陣容。

當然更詳細消息還是要等官方公布才能得知，不過先前在 Sony 業務簡報中，SIE 總裁兼執行長西野秀明就談到 Sony 下一代主機計畫。他表示 Sony 主機業務如今已成為「多層次平台」，同時擁有大量 PS4 與 PS5 高參與度用戶，因此市場對 PlayStation 6 的發展動向抱持高度期待，「雖然現階段尚無法透露更多細節，但我們正積極探索全新且進化的方式，讓玩家更深入參與我們的內容與服務。」