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盜圖影響《馬拉松》發售延期　官方喊話：會持續完善作品

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲開發商Bungie於先前重啟科幻撤離射擊遊戲《馬拉松》，並確定將在9月23日正式推出，然而先是在封閉測試慘遭玩家批評，後續又爆出盜用繪師創作，讓開發團隊受到相當大的打擊。如今官方遺憾宣布原預定上市日期將會延期，也呼籲玩家在此期間會持續展開測試完善作品，並感謝玩家一路以來的支持。

▼《馬拉松》發售延期。（圖／翻攝自《馬拉松》Steam）

▲▼《馬拉松》發售延期。（圖／翻攝自《馬拉松》Steam）

根據Bungie公告顯示，「在社交媒體和 Discord 上的每一條評論和即時對話中，你們的聲音都清晰而有力。我們銘記在心，也知道我們需要更多時間才能將《馬拉松》打造成一款真正體現你們熱情的遊戲。經過開發團隊內部的多次討論，我們決定推遲9月23日的發布日期」。後續官方也說明，將會利用這段時間持續授權團隊打造遊戲玩家所追求的緊張刺激、高風險的體驗，對於我們而言此作法可以加深開發者與遊戲玩家之間的關係。

對此開發人員也信心喊話，他們將在「接下來的幾個月」內在封閉環境中測試《馬拉松》，以此在公開發布之前更加完善和改進體驗，將會針對三項作出調整包括提高生存遊戲，提供更多獎勵的跑酷戰利品和動態事件、加倍投入提高視覺保真度和更多敘事環境故事探索、增加更多單人／雙人玩家的更佳體驗和Prox聊天。

另外，在遊戲宣布延期前不久，Bungie母公司索尼就有指出此作是2025年內的重點大作，稱其「大膽且創新」且「早期參與度強勁」，即使遭遇挫折，他們仍將致力於推進線上服務項目，並寄予厚望。如今隨著發售延期，讓玩家不免擔心後續發展。

關鍵字：馬拉松射擊遊戲

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