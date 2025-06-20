《天外世界2》售價80美再掀爭議　總監稱：沒辦法去問Xbox

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟先前所舉辦Xbox Games Showcase上公開了多款備受玩家期待的遊戲新作，其中《天外世界2》備受討論但卻不是遊戲內容稱讚而是因為售價80美元（約新台幣2390元）掀起玩家爭議，對此《天外世界2》的遊戲總監 Brandon Adler接受訪問表示，「為什麼售價會訂在80美元得要去問Xbox，開發團隊沒辦法決定」。

▼《天外世界2》售價80美元再掀玩家爭議。（圖／翻攝自Twitter／@OuterWorlds）

自從任天堂宣布正式將遊戲定價拉高到 80 美元（約2390元新台幣）後，許多玩家所擔心未來是否會有更多的廠商、遊戲商跟進，沒想到正如玩家所料微軟在 5 月初就宣布也將調漲旗下遊戲售價。

而日前微軟舉辦Xbox Games Showcase公開了許多款備受玩家期待的遊戲新作，其中作為微軟旗下第一方作品《天外世界2》（The Outer Worlds 2）也宣布售價80美元（約2390元新台幣），因而引發許多玩家不滿，這也是繼先前《邊緣禁地４》售價80美元（約2390元新台幣）再度掀起此論爭議。

對此，《天外世界2》遊戲總監Brandon Adler也在先前夏季遊戲節上接受媒體訪問並表示，「開發團隊沒有決定遊戲售價的權利，作為一個開發者，我希望每個人都能玩到我製作的遊戲，這也是我當初做遊戲的初衷。但此次為什麼會訂在80 美元得要去問Xbox」，暗示了這樣的定價策略是Xbox的行銷部門所決定，如此以往玩家或許要改採遊戲訂閱的做法，才能有效避免被遊戲大廠哄抬物價。