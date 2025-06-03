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《死亡擱淺2》出現hololive「兔田佩克拉」　小島秀夫確認合作

記者黃冠瑋／綜合報導
以《潛龍碟影》、《死亡擱淺》系列備受關注的遊戲製作人小島秀夫時常在推特分享生活趣事，近日隨著《死亡擱淺2：冥灘之上》公開了最新的展示影片，官方再度宣布將與hololive 三期生兔田佩克拉展開合作，消息一出引爆全網，沒想到去年夏天的工作室參訪合作竟然成真。

▼《死亡擱淺2：冥灘之上》兔田佩克拉驚喜現身。（圖／翻攝自twitter／@KojiPro2015_EN）

▲▼《死亡擱淺2：冥灘之上》兔田佩克拉驚喜現身。（圖／翻攝自twitter／@KojiPro2015_EN）

從29日公開的最新影片可以看到山姆離開基地時受到一位末日準備者（Prepper）的送別招呼，而這位正是初始服裝的兔田佩克拉，此影片一出後瞬間受到粉絲熱烈議論，而就有網友翻出去年夏天佩克拉開始玩《潛龍諜影3》瘋狂玩此作品、以及小島秀夫秀出自己佩克拉模型收藏，並且到了8月底還邀請佩克拉參觀他工作室，因此就有人從那時起開始懷疑是否要展開合作，而沒想到如今真的公開合作，對此許多粉絲感到興奮已迫不及待合作的推出。

另外值得一提的是，小島秀夫這兩年以來邀請了非常多明星、導演甚至Vtuber參訪小島工作室，但因為太多人希望成為末日準備者或類似的演出，導致人選不得不做刪減考量，而關於未來是否還有別的合作只能等，《死亡擱淺2：冥灘之上》在6月26日正式發售時等待玩家發現。

關鍵字：死亡擱淺小島秀夫兔田佩克拉

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再次被張員瑛迷倒

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