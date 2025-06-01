《艾爾登法環 黑夜君臨》網哀單人遊玩不友善...評價褒貶不一

記者楊智仁／綜合報導

《艾爾登法環 黑夜君臨》開賣首日即傳捷報，全球銷售突破 200 萬套，發行商萬代南夢宮正式宣布這一成就，並同步表示遊戲將於下周推出更新，改善單人遊玩的體驗。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自Steam）

儘管《艾爾登法環 黑夜君臨》設計為三人合作遊戲，但也支援單人模式，然而，多數玩家普遍認為，單人遊玩難度明顯偏高。對此，萬代南夢宮宣布 1.02 版更新將於下周推出，除了修復多項錯誤外也會針對單人冒險進行改善，「擊敗後自動復活」功能：單人挑戰「夜之首領」時玩家將可在戰鬥中自動復活一次；符文獲得量提升：單人模式中擊敗敵人後，玩家獲得的符文數量將會增加，更多細節預計下周補充公開。

《艾爾登法環 黑夜君臨》在 Steam 首發表現亮眼，上線後一小時內即創下 313,593 名同時在線玩家數，成為 FromSoftware 遊戲中僅次於本傳《艾爾登法環》 的第二高紀錄，預料周末人數可能進一步攀升。不過，截至目前 Steam 上的玩家評價僅為「褒貶不一」，部分玩家批評遊戲「缺乏雙人遊玩模式、系統深度與其他 FromSoftware 作品相比不足、高階顯示卡仍出現效能問題」，即便如此，《艾爾登法環 黑夜君臨》仍憑藉其豐富的挑戰性與系列人氣，展現出強大市場吸引力，後續表現值得持續關注。