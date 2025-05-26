ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW　本季王者實力7-0一場不輸

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 昨日 ( 5/25 ) 迎來第二賽段例行賽最終戰，由保持不敗的中信 CFO 出戰第二名的越南 TSW，遊戲當中雙方展開激戰，最終 CFO 以 2-1 擊敗 TSW，大分 7-0 成為 LCP 首支例行賽全勝的隊伍。

▼LCP昨日迎接第二賽段例行賽終戰。（圖／翻攝自LCP）▲▼LCP。（圖／翻攝自LCP）

CFO 自初陣對抗賽回歸後實力又提升一個檔次，不論是團隊配合還是中路 HongQ 的成長，讓 CFO 在 LCP 成為近乎無敵存在，開季至今斬獲 6 連勝，只有在開幕戰對 TLN 時掉過一個小分。另一邊，越南 TSW 可說是這季 LCP 最讓人驚豔隊伍，憑著年輕潛力敢打敢衝的風格，讓他們比賽充滿張力並且衝上第二名，5/25 雙方迎來例行賽正面交鋒。

首局 CFO 靠著 Driver 上路兩度單殺打開破口，不過第二局 TSW 反擊來的很快，Dire 中路安妮關鍵開團打亂陣形把系列賽逼到第三局，決勝盤 CFO 再度換上 Driver 邊線又單殺，緊接著 17 分鐘左右配合著 HongQ 塔莉雅高機動性野區裡面不斷蓋牆抓人，逐漸打破 TSW 防線，最終 CFO 系列賽 2-1 拿下對手，大分 7-0 繼續維持不敗金身。接下來 MSI 資格賽也馬上要在 5 月 30 日點燃戰火。

▲▼LCP。（圖／翻攝自LCP）

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【奈米散步】出門就下雨 提議回家狗勾滿臉錯愕

推薦閱讀

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場！黑影犯人走入危險米花鎮

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦　力拼三張世界賽門票

AI用於遊戲布料模擬與肌肉追蹤...小島秀夫：創作者不該害怕科技

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW　本季王者實力7-0一場不輸

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世　「悟空」悲痛證實：你是真正的賽亞人

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫　製作人談宏大世界開發過程

賣破3000萬套《艾爾登法環》將推出真人版電影...名導演出任編劇

Uzi入選名人堂掀熱議...傳奇Faker祝賀「他值得這份榮譽」

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭新亮點　製作人：展望後續20年

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世

霸權《Re0》第四季明年播

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW

台灣八點檔現「露比醬」迷因

小島秀夫：創作者不該害怕AI

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦

最新新聞

《柯南 犯澤先生》主題Cafe台北登場

LCP賽季決賽將於「越南峴港市」舉辦

小島秀夫：創作者不該害怕AI

上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世

《瑪利歐賽車世界》2017就啟動計畫

《艾爾登法環》將推出真人版電影

Uzi入選名人堂、Faker獻祝福

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋

《闇影詩章：凌越世界》超進化揭全新亮點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366