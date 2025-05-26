上路多次單殺！中信CFO擊敗越南TSW　本季王者實力7-0一場不輸

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 昨日 ( 5/25 ) 迎來第二賽段例行賽最終戰，由保持不敗的中信 CFO 出戰第二名的越南 TSW，遊戲當中雙方展開激戰，最終 CFO 以 2-1 擊敗 TSW，大分 7-0 成為 LCP 首支例行賽全勝的隊伍。

▼LCP昨日迎接第二賽段例行賽終戰。（圖／翻攝自LCP）

CFO 自初陣對抗賽回歸後實力又提升一個檔次，不論是團隊配合還是中路 HongQ 的成長，讓 CFO 在 LCP 成為近乎無敵存在，開季至今斬獲 6 連勝，只有在開幕戰對 TLN 時掉過一個小分。另一邊，越南 TSW 可說是這季 LCP 最讓人驚豔隊伍，憑著年輕潛力敢打敢衝的風格，讓他們比賽充滿張力並且衝上第二名，5/25 雙方迎來例行賽正面交鋒。

首局 CFO 靠著 Driver 上路兩度單殺打開破口，不過第二局 TSW 反擊來的很快，Dire 中路安妮關鍵開團打亂陣形把系列賽逼到第三局，決勝盤 CFO 再度換上 Driver 邊線又單殺，緊接著 17 分鐘左右配合著 HongQ 塔莉雅高機動性野區裡面不斷蓋牆抓人，逐漸打破 TSW 防線，最終 CFO 系列賽 2-1 拿下對手，大分 7-0 繼續維持不敗金身。接下來 MSI 資格賽也馬上要在 5 月 30 日點燃戰火。