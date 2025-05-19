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快訊／《百劍討妖傳綺譚》深夜發聲明：向所有台灣遊戲團隊表歉意

記者蘇晟彥／綜合報導

獲得數發部補助的台灣獨立遊戲團隊《百劍討妖傳綺譚》在遊戲發售後接連炎上，甚至疑似因為「文案風波」發表聲明引起玩家不滿。對此，團隊在沉默三天後，再次發表聲明致歉，提到「因為近期事件讓大家失望致上最誠摯歉意」，同時也向台灣所有遊戲開發團隊致歉，表示因為風波讓大家對獨立遊戲失望，強調未來將推出補償方案，也會用更開放、透明的方式與玩家溝通。

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《百劍討妖傳綺譚》在發售後，因為台灣售價高於其他地區，再加上疑似因為在文案中提到「香港、台灣」，引起對岸網友不滿，而發表「致歉聲明」，種種原因讓滿心期待的玩家失望，接連炎上也影響到遊戲之前的好口碑。對此，團隊7Quark在沉默三天後， 19日深夜發表聲明致歉，指出深知近期的事件讓大家感到失望，想對所有玩家致歉，團隊正積極檢討過去決策、努力改善，確保未來能提供更好遊戲體驗。

此外，由於遊戲獲得數發部補助，也引起不少玩家對台灣獨立遊戲失望，7Quark 也強調，「這次的風波可能影響了大家對台灣遊戲業的信心，而這正是我們最不願見到的結果。我們由衷希望台灣的開發者們能夠持續獲得支持，並為玩家帶來更優質的作品。」

對此，官方承諾，未來會用更開放、透明的方式與玩家溝通，同時將推出補償方案，具體內容將在近期公佈。

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